Conmebol advierte estrictas medidas en el fútbol sudamericano: no podrán 'quemar' tiempo

La Conmebol dio un paso firme para que el fútbol sudamericano se acerque lo más posible a los 90 minutos de juego real. Este lunes, el organismo con sede en Luque, Paraguay, anunció nuevas medidas para reducir las interrupciones provocadas por sustituciones y atenciones médicas, así como para frenar las demoras intencionales que, muchas veces, afectan el ritmo de los encuentros.

La Dirección de Competiciones y Operaciones explicó que la intención es clara: aumentar la dinámica, elevar la calidad del espectáculo y, en consecuencia, la competitividad de los torneos. Para lograrlo, la confederación aplicará de manera estricta el reglamento en casos de dilaciones innecesarias, con amonestaciones para quienes retrasen deliberadamente la reanudación del juego.



Sanciones y responsabilidad compartida

El comunicado también hace un llamado a todos los actores del fútbol: dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados. La idea es que la responsabilidad sea compartida y que el objetivo común sea mantener el ritmo de los partidos.

La Conmebol subraya que “con menos tiempo perdido habrá más juego” y que, con más minutos efectivos, la exigencia física y táctica crece, lo que eleva el atractivo tanto de los partidos como de los torneos. Este aumento en la intensidad, recalcan, beneficia a clubes, asociaciones y, por supuesto, a los hinchas.

Copa Libertadores // Foto: AFP

Las medidas incluyen desde la vigilancia estricta del tiempo que se tarda en una sustitución hasta la supervisión de las atenciones médicas en el campo, para evitar abusos de estas situaciones como recurso para enfriar el juego o romper el ritmo del rival.



Hacia un fútbol más competitivo y justo

La confederación asegura que el resultado esperado será un fútbol sudamericano más competitivo, pujante y sustentado en el espíritu deportivo y el juego limpio. El mensaje es directo: menos interrupciones, más fútbol.

Aunque no se trata de una novedad a nivel mundial —ya otras ligas han tomado medidas similares—, la implementación en torneos sudamericanos podría marcar una diferencia notable, especialmente en competiciones de alta intensidad como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

Publicidad

Si la aplicación es efectiva, los aficionados podrán disfrutar de partidos con mayor continuidad, donde la pelota ruede más y las pausas estratégicas queden relegadas al pasado.