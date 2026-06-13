Hora y canal para ver EN VIVO el Mundial 2026: los partidos del sábado 13 de junio

El Mundial 2026, que se disputa entre México, Canadá y Estados Unidos, ya vive su tercer día de competencia. Con las inauguraciones en las tres sedes ya realizadas, el torneo se perfila para ofrecer una jornada llena de fútbol con cuatro encuentros que mantendrán a los aficionados atentos a cada detalle.

Cabe recordar que México abrió la cita mundialista en Ciudad de México al vencer 2-0 a Sudáfrica, mientras que Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa (Chequia), cerrando de ese modo el primer día del Mundial.

Mientras tanto, la segunda jornada del torneo recibió las inauguraciones correspondientes a las otras dos sedes mundialistas. Por un lado, Canadá enfrentó a Bosnia y Herzegovina, duelo que terminó empatado a un gol y que correspondió al Grupo B.

En cuanto al Grupo D, Estados Unidos enfrentó a Paraguay en un partido que dejó buenas sensaciones por parte del equipo de las barras y las estrellas. Los dirigidos por Pochettino golearon 4-1 al conjunto paraguayo, firmando una destacada presentación como locales y convirtiéndose, hasta ahora, en el encuentro con más goles de la actual edición del Mundial de la FIFA.



Hora y dónde ver los partidos del sábado 13 de junio

Este sábado 13 de junio el Mundial enciende los motores. Ya no serán dos partidos por día, como ocurrió el jueves y el viernes, sino que se disputarán cuatro encuentros que servirán para completar la primera fecha de los grupos C y D.

Calendario para ver el tercer día del Mundial 2026 Blu Radio

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Estos son los partidos que se disputarán en el tercer día del Mundial y dónde verlos:

Qatar vs. Suiza : se jugará desde las 2:00 de la tarde y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio.

: se jugará desde las 2:00 de la tarde y se podrá seguir Brasil vs. Marruecos: se jugará desde las 5:00 de la tarde y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio . Además, también será transmitido por Ditu y Canal Caracol.

se jugará desde las 5:00 de la tarde y se podrá seguir . Además, también será transmitido Haití vs. Escocia: se jugará desde las 8:00 de la noche y se podrá ver en vivo por la señal por suscripción de DGO y DSports.

se jugará desde las 8:00 de la noche y se podrá ver Australia vs. Turquía: se jugará desde las 11:00 de la noche y se podrá ver en vivo por la señal por suscripción de DGO y DSports.

Partidos del Mundial 2026 con transmisión de Blu Radio y Canal Caracol

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Cabe recordar que los encuentros que tendrán transmisión por Blu Radio, Ditu y Canal Caracol contarán con previa. Por lo tanto, Qatar vs. Suiza podrá sintonizarse desde la 1:00 p. m., mientras que Brasil vs. Marruecos tendrá cobertura previa desde las 4:30 p. m.