"Me gustó cómo defendimos": Néstor Lorenzo destacó la solidez de Colombia tras vencer a Ghana

Luego de asegurar el paso a los octavos de final del Mundial 2026, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, hizo un balance positivo del rendimiento de su equipo frente a Ghana y explicó cuáles fueron los aspectos que más lo dejaron satisfecho.

Aunque reconoció que a Colombia le faltó contundencia en ataque, el entrenador argentino destacó el orden defensivo como la principal fortaleza del equipo.

"Después de generar varias situaciones y no convertir, me gustó cómo defendimos. Valoro el hecho de no haber sufrido llegadas claras del rival", afirmó Lorenzo.

El seleccionador también elogió el trabajo colectivo de sus dirigidos, especialmente el desempeño de la línea defensiva y del mediocampo, claves para conservar la ventaja hasta el pitazo final.



"Los centrales, Lerma, Puerta... todos hicieron un trabajo muy bueno y permitieron que el resultado se mantuviera, aun siendo escaso, pero nos sirviera para el triunfo", señaló.

Lorenzo también se refirió a las dificultades que ha enfrentado la Selección durante el Mundial debido a los constantes desplazamientos entre sedes, los cambios de clima y de huso horario, factores que, según explicó, complican la preparación de cada compromiso.

"Es duro porque cambias de clima, cambias de país, cambias de usos horarios. No es fácil la logística, pero hay que adaptarse. A todos les pasa lo mismo", sostuvo.

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Finalmente, el entrenador entregó un reporte sobre el estado físico del plantel. Confirmó que James Rodríguez no presenta ninguna lesión y explicó que el único jugador que terminó con molestias fue Jhon Córdoba, quien será sometido a exámenes médicos para determinar la gravedad de su lesión.

Lesión de Jhon Córdoba vs Ghana. Foto: AFP.

"James está bien, no tiene lesión. Jhon Córdoba sintió un pinchazo, pero no se sabe la gravedad de esa lesión hasta que no se haga un estudio", concluyó.

Con la clasificación asegurada, la Selección Colombia ya centra su atención en el compromiso frente a Suiza, en busca de un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.