Periodista Ricardo Orrego casi no puede entrar a Catar: más de 12 horas retenido

Los periodistas de Blu Radio ya están viajando a Catar para realizar el cubrimiento del Mundial 2022, que comenzará el 20 de noviembre. A pocos días del inicio de la competencia, el periodista Ricardo Orrego vivió un difícil momento en la llegada al país árabe.

Durante más de 12 horas, el comunicador estuvo retenido por las autoridades cataríes por un malentendido que había entre la visa de trabajo y sus apellidos.

El viaje del periodista comenzó en un vuelo desde Bogotá a Madrid, en territorio español hicieron la respectiva comprobación de la documentación y pasó sin problemas. Desde Europa partió rumbo a Doha, capital de Catar, donde vivió una odisea.

"Al llegar a Migración de Doha, me dice el agente: "Usted no puede ingresar al país. No corresponde el nombre de la visa de trabajo". Yo le dije, "claro, yo soy Ricardo Orrego". No nos entendíamos, claramente es un tema cultural, pues para ellos el último apellido debería existir en la visa, que sería Arboleda, el apellido de mi madre", relató en Blog Deportivo.

Desde ese momento, a Ricardo Orrego lo trasladaron a una oficina del aeropuerto, en donde estaba con otros periodistas de diferentes países como Francia, Alemania, Polonia, que vivían el mismo drama porque "tenían nombre compuesto y no aparecía su apellido".

"Un enredo absoluto, a mi juicio inicial por tema del idioma y de no comprender cómo es la operatividad de nuestros apellidos", añadió.

¿Estuvo a punto de volver a Colombia?

Ricardo Orrego también contó que, después de 6 horas, Migración le comunicó que si en la próxima hora no solucionaba su situación, tenía que regresar a Europa y le comenzaron a buscar vuelos para devolverse a Madrid.

"Esto era un carrusel de gente que trataba de ayudar o complicar más las cosas (...) Estando en zona de salida a Madrid, aparece un alma caritativa, me dice que lo acompañe, que ya hay un jeque que lo está esperando (...) Estuve primero 6 horas sin agua, café, sin nada para comer", dijo.

Este jeque mayor le ofreció disculpas por las más de 12 horas esperando a que se resolviera su situación, le dijo que tuviera paciencia. Después debió esperar a que le anularan su visa y expidieran una nueva en la que aparece el apellido Arboleda.

