Argentina vs. Países Bajos: así formará la albiceleste en los cuartos de final del Mundial de Qatar

El centrocampista Rodrigo De Paul será titular con Argentina que afronta el encuentro ante Países Bajos con tres centrales con la inclusión de Lisandro Martínez, mientras el cuadro neerlandés sale de inicio con Steven Bergwijn en lugar de Davy Klaasen, en el choque de cuartos de final de Qatar 2022.

La presencia de De Paul, un fijo para Lionel Scaloni era una incógnita después de que en la sesión del miércoles no completara el entrenamiento con el resto del grupo por una molestia muscular. Finalmente, el jugador del Atlético Madrid forma el centro del campo junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Julián Álvarez acompaña a Messi en el ataque argentino.

En el conjunto europeo la entrada en el once de Steven Bergwijn es la principal novedad establecida por Louis Van Gaal que deja en el banquillo a Davy Klaasen, titular en el choque ante Estados Unidos.

Titulares de Argentina y Países Bajos



Argentina forma con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristián Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Leo Messi y Julian Álvarez.



Países Bajos jugará en el principio con Andries Noppert; Jurrien Timber, Nathan Aké, Virgil Van Dijk, Denzel Dumfries; Marten De Roon, Frenkie DE Jong, Daley Blind; Steven Bergwijn, Cody Gakpo y Memphis Depay.

