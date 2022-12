"Messi debutó en Colombia": Hugo Tocalli, primer entrenador del crack, contó inicios con Argentina

El exfutbolista y director técnico Hugo Tocalli, el primer entrenador de Leonel Messi, que este domingo obtuvo la máxima gloria al coronarse campeón mundial en Qatar, reveló que el astro argentino debutó en Colombia con la Selección de Argentina.

"Fue algo muy sufrido unos meses. Yo estaba a punto de irme a un Mundial de Finlandia con una sub-17, iba de ayudante de Bielsa, que estaba en la mayores. Me dieron un VHS con cinco jugadas de un muchacho del Barcelona. Las miro y me entusiasmo. De inmediato me agarró como una desesperación, pero estaba a diez días de irme y no podía traerlo ni llevarlo, porque era también una falta de respeto para los otros", contó Tocalli.

Tocalli no ocultó el gran remordimiento que sintió cuando varios españoles le cuestionaron no haber convocado a Messi, cuyo magistral juego ya era sensación y acaparaba todas las miradas.

"Se juega el campeonato de Finlandia. Nos toca en la final con España, perdemos y el que nos hace los dos goles finales es Fábregas. Cuando vamos al hotel, la gente me dice: ¿cómo no trajiste a ese chaval que tiene el Barcelona? Preguntó: '¿quién?, ¿Messi?'. Me dicen, '¿lo conocés y no lo trajiste?'. Es que no lo conozco, les dije", confesó.

"Hablé con Pekerman, que estaba dirigiendo el Leganés y me dijo que lo fue a ver, me pidió que lo lleve, pero no podía traerlo tan pronto. Me tomó la desesperación. Llamé a Grondona. Organizamos un partido con Paraguay y Uruguay, lo trajimos, hablamos con el padre, lo trajimos y pudo jugar para la Selección Argentina, que era su deseo, su alegría. Tenía una felicidad el día que debutó para la selección juvenil y donde primero debutó oficialmente fue en Colombia. Jugamos en Manizales, recuerdo que nos tocó la zona allá", recordó Tocalli.

El legendario Hugo Tocalli se pronunció acerca del gran debate que flota sobre el fútbol argentino, sobre qué jugador es mejor, ¿Maradona o Messi?

