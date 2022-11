Partidos del Mundial Qatar 2022: horarios de los encuentros de este jueves 24 de noviembre

Este jueves, 24 de noviembre, se disputará la cuarta jornada del Mundial Qatar 2022 en la que se jugarán un total de cuatro partidos, correspondientes a los Grupos G y H. Entre ellos, el tan ansiado debut de Cristiano Ronaldo con Portugal en esta Copa del Mundo.

Desde las 5:00 de la mañana, hasta las 2:00 de la tarde (hora Colombia), ocho seleccionados se enfrentarán: Suiza vs. Camerún, Uruguay vs. Corea del Sur, Portugal vs. Ghana y Brasil vs. Serbia.

Horarios de los partidos del Mundial Qatar 2022 del jueves 24 de noviembre:



Suiza vs. Camerún - 5:00 de la mañana Grupo G

- 5:00 de la mañana Grupo G Uruguay vs. Corea del Sur - 8:00 de la mañana Grupo H

8:00 de la mañana Grupo H Portugal vs. Ghana - 11:00 de la mañana Grupo H

- 11:00 de la mañana Grupo H Brasil vs. Serbia - 2:00 de la tarde Grupo G

España asombra y Japón da la campanada ante Alemania

Aunque estaba avisada por la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudita (2-1) el martes, y del empate 0-0 entre Marruecos y Croacia, Alemania cayó este miércoles contra Japón (2-1) y se complicó su andadura en el Mundial-2022. Con la lección aprendida, España no quiso relajarse ante Costa Rica y su partido fue un paseo (7-0).

En el estadio Khalifa de Doha, los nipones firmaron una remontada para la historia en el primer enfrentamiento del Grupo E.

Ilkay Gundogan puso por delante a Alemania con un tanto de penal en el minuto 33 pero Japón, que no tiró entre los tres palos hasta el 74, empató en el 75 gracias a Ritsu Doan y se llevó el partido en el 83 con una gran acción de Takuma Asano.

Otra vez volvió a tropezar el equipo germano, que hace cuatro años, en Rusia-2018, comenzó la defensa de su título de 2014 con una derrota 1-0 ante México y finalizó siendo eliminada en la fase de grupos.

Pese a que Qatar 2022 comenzó sin sobresaltos, con los triunfos de Países Bajos (2-0) sobre Senegal y de Inglaterra (6-2) ante Irán, las sorpresas empiezan a acumularse.

El primer combinado en sufrirlas fue Argentina, a quien también le remontó el martes Arabia Saudita. Y este miércoles, en el primer turno de la jornada, la vigente subcampeona del mundo, Croacia, no lograba pasar del 0-0 contra Marruecos en un duelo de la llave F.

"Habrá sorpresas en este torneo, en parte porque la preparación es más corta", había reconocido el martes el español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica.

