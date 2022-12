"Dios me dio el don de jugar así": Lionel Messi agredece a la vida por su talento en el fútbol

Lionel Messi se ha destacado a través de los años como principal jugador de la selección de Argentina, pero también, se ha destacado en equipos internacionales como París Saint Germain.

En el Mundial Qatar 2022 anunció que esta sería la última Copa Mundial de la FIFA en la que participaría, como siempre, ha dejado lo mejor en la cancha y ha generado grandes controversias por sus jugadas e incluso comentarios simbólicos como: ¡Anda para allá bobo!

Años atrás, en una entrevista que el argentino le concedió al programa de televisión Pasión por el fútbol en el 2018, conducido por Sebastián Vignolo, Messi reconoció que su habilidad al jugar no es más que 'un don que Dios le dio'.

Messi siempre ha sido reconocido por su "humildad", esto mismo valor salió a relucir en una entrevista en la que habló sobre sus habilidades en el fútbol, esto lo calificó como "un don que Dios le dio".

"Yo era así desde chiquito, fue Dios quien me ha hecho jugar así, me dio ese don, me eligió a mi", dijo.

Al preguntarle sobre sus improvisaciones en el juego y la habilidad de dominio del balón, el argentino respondió diciendo que se trataba de la forma en la que siempre ha jugado, 'algo natural', además agregó que desde sus cinco años empezó a entrenar y esa formación que tenido sus resultados.

Entre risas, agradece los halagos que los fanáticos le hacen constantemente, afirma que "Esto es lo que he hecho toda mi vida" y reitera su fe en Dios diciendo que 'Todo es gracias a él'.

Esta no ha sido la única vez que el astro jugador reconoce su talento gracias a Dios, luego de que Argentina ganara la Copa América , expresó: "Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la Selección, estuve cerquita muchísimo años, sabía que en algún momento se iba a torcer, se iba a dar. Soy un agradecido a Dios por darme este momento, en Brasil y a Brasil. Creo que estaba guardando este momento para mí“.

También habló sobre sus gustos musicales, de forma descomplicada dijo no tener un género musical favorito sino estar abierto a cualquier canción que le guste sin importar su ritmo.

Y así mismo concluyó hablando de la ropa, que confirmó que si le gustaba comprar pero lo que no disfrutaba era ir directamente a las tiendas, por esto, siempre prefería hacer sus compras online.