Video: Irán no cantó el himno en el Mundial como protesta por represión hacia las mujeres en su país Las protestas de jugadores y afición están dirigidas al régimen de Irán por el asesinato de Amini, la joven de 22 años que en septiembre fue detenida y maltratada por la Policía por no respetar el código de vestimenta iraní al no llevar bien puesto el velo.