"¿Quieren participar o hacer el mejor Mundial de Ecuador?": el mensaje de Alfaro a sus jugadores

Faltan pocos días para el pitazo inicial en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con el debut de la selección de Ecuador ante la anfitriona del certamen. Los dirigidos por Gustavo Alfaro tendrán la oportunidad de demostarr lo mejor de su fútbol.

En entrevista exclusiva con Gol Caracol , el técnico argentino habló de las expectativas que hay entorno a este debut mundialista y cómo llegan los jugadores para los tres duelos de la fase de grupos.

“Fuimos a Estados Unidos, le dije a mis jugadores ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren participar en la Copa del Mundo o quieren hacer la mejor Copa del Mundo en la historia de Ecuador? Si quieren participar, yo no pierdo tiempo; me voy. Igual ya estamos clasificados, vamos a jugar los tres partidos y volvemos. Si eso quieren ustedes, no cuenten conmigo. Ahora si quieren hacer la mejor Copa del mundo con su selección, tenemos que estar preparados para hacer cosas diferentes", fue el duro mensaje que Alfaro le expresó a sus jugadores ante su debut.

La experiencia al mando de la 'Tri' ha sido, según él, muy satisfactorio, pues llegó en un momento díficil de Ecuador que acababa de despedir al presidente de su federación y él no conocía nada del fútbol de este país, ya que, lo máximo que había vivido era visitar la nación con Boca Juniors en la Copa Libertadores.

Con tan solo 30 días de preparación, Alfaro tuvo que conformar una selección capaz de vencer a Argentina en condición de visitante, eso sí, el mensaje fue claro: "Si seguimos haciendo las mismas cosas, los resultados iban a seguir siendo los mismos. Si no había cosas que las teníamos que hacer de manera diferente, no las íbamos a poder cambiar”.

"La actitud, eso no sé negocia. Eso es lo que te define. Mucha gente cree que la actitud en el fútbol es correr, tirarse al piso y sacrificarse, pero no, para mí la actitud es la capacidad que tiene un ser humano o un equipo de saber que lo que tiene en las manos les alcanza para imponerse en lo que está buscando", puntualizó el argentino.

Sin duda, para Alfaro lo importante en la mentalidad de un futbolista debe estar principalmente en su actitud: "tú a Messi no le pides un autógrafo; le metes una patada si este te mete un caño".

Ecuador debutará en el Mundial de Qatar el próximo domingo, 20 de noviembre, en el encuentro inaugural del certamen. Los sudamericanos están en el grupo A junto a la anfitriona, Países Bajos y Senegal.

