Tite se despide de la selección de Brasil tras caer ante Croacia en el Mundial de Qatar 2022

Continúan los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022; con batacazo sorprendió Croacia al mundo tras vencer en tanda de penales a la Brasil de Tite, una de las selecciones favoritas a llevarse el título.

La verdeamarela decepcionó una vez más a su afición y, para muchas, la derrota sumó otro fracaso en la historia de Brasil. Después del compromiso en rueda de prensa y por el resultado, Tite dio a fin a su ciclo con el equipo sudamericano.

Derrota dolorosa, sin embargo, estoy en paz conmigo mismo. Fin del ciclo", dijo el técnico, de 61 años, en rueda de prensa al término del partido jugado en el estadio Education City.

Con el sueño perdido, Tite deja el barco brasileño después de varios años al mando del equipo de Neymar, Casemiro, Rodrygo, Antony y Alisson, entre otros.

Desde junio de 2016, el hombre de Caxias do Sul, Río Grande del Sur tomó el mando de la verdeamarela con el objetivo de conquistar la sexta Copa del Mundo para Brasil, pero con dos fracasos: Qatar y Rusia, su ciclo llegó a su fin.

Tite dirigió 81 partidos con Brasil con un rendimiento superior al 80 %; el entrenador sumó 60 victorias, 15 empates y seis derrotas en seis años al mando de la verdeamarela. Durantes las Eliminatorias, los brasileños fueron superiores clasificando al Mundial con varias fechas de anticipación.

No obstante, en su despedida puede decir que logró la Copa América de 2019 con la selección de Brasil. Siendo el único trofeo en su etapa con el equipo sudamericano.

¿Cómo cayó eliminada Brasil del Mundial de Qatar?

Un encuentro igualado protagonizaron la verdeamalera y la selección ajedrezada durante el tramo de 90 minutos. Por esto, ambos equipos se fueron a tiempos extras para dar un paso en busquedas la semifinal.

Cuando nadie esperaba un gol en el partido, apareció Neymar para darle un aire a la verdeamalera. El volante ofensivo al termino del primer tiempo extra, con una jugada de 'jogo bonito' metió el primer y único gol para Brasil.

No obstante, el sueño se apagó en menos tiempo de lo esperado, pues a los 11 minutos del segundo tiempo extra, cuando ya todo parecía definido, en una jugada rápida de Croacia el volante Bruno Petkovic mandó un zurdazo que fue imparable para Alisson para poner el 1 a 1. Lo que obligó a que el juego se definiera desde los once pasos.

