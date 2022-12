Video: así fue la tanda de penales en la que Brasil sepultó su sueño de un nuevo título Mundialista

Va a ser difícil que Marquinhos olvide el partido de este viernes en el estadio Ciudad de la Educación de Doha. El central del París Saint-Germain, aunque estuvo correcto durante el encuentro, apareció en los dos momentos clave que dejaron fuera a Brasil de Qatar 2022 . Rozó en él el disparo de Petkovic que supuso el 1-1 en el minuto 117 y tiró al palo el penalti que certificó la clasificación de Croacia.

ALISSON (5): Apenas exigido más allá de las jugadas a balón parado, centros el área en los que estuvo atento y ágil en la salida, y el tanto de Petkovic que tocó en Marquinhos. No paró ninguno de los cuatro penaltis que tiró Croacia.

MILITAO (6): Volvió a actuar de lateral derecho. Tite no quiso forzar a Alex Sandro y repitió el once titular que ganó a Corea del Sur. Militao se hizo daño en un choque en el minuto 12 y estuvo a punto de costarle caro a su equipo, ya que, a pesar de estar cojeando, le llegó el balón y cerca de su área, pero el ataque croata acabó en córner. Una internada suya por banda en el minuto 47 fue la acción más peligrosa hasta el momento.

Adiós Brasil, Croacia primer semifinalista!! Por si no vio los penales, acá el Resumen!! Brasil se queda sin semis!! #CopaMundialFIFA #Qatar2022

QUE GOLAZO pic.twitter.com/Abr3UXuMLa — Rafael Montecinos Ferrada (@FerradaRafa) December 9, 2022

#9Dic ⚽ #Qatar2022 Croacia saca a Brasil en los penales y clasifica a las semifinales.



Brasil perdió en el desempate por penales contra los croatas 4 a 2, tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos.



📹 Vía @AlertaNews24#SomosFronteraViva pic.twitter.com/2EFEKMsuvA — Frontera Viva (@fronteravivanew) December 9, 2022

MARQUINHOS (4): Falló el penalti que confirmó la eliminación de Brasil. Lo tiró al palo y ahí acabó el sueño de la ‘canarinha’. Además, en el rozó el disparo de Petkovic que supuso el empate de Croacia en el minuto 117. Noche para olvidar del central que, sin embargo, no tuvo gran trabajo en defensa y cubrió bien los huecos que dejaba Danilo.

THIAGO SILVA (6): Sin ser exigido en exceso, el central del Chelsea demostró que a sus 38 todavía está en plena forma. Ha perdido velocidad respecto a su mejor momento, pero no tanta como pasarle factura, ya que la suple con inteligencia a la hora de medir y usar su cuerpo, como demostró en dos acciones contra Kramaric en las que se impuso dentro del área y ante una internada de Kovacic en la prórroga.

DANILO (2): Reconoció en la previa que no es un lateral ofensivo de los que gustan en Brasil, pero se defendió sacando currículum. Sobre el césped, no mostró ese crecimiento en busca del ataque que dijo haber trabajado, y se incorporaba al medio como un centrocampista más, pero no estuvo preciso con balón. Mal posicionado en los saques largos de Livakovic, se adelantaba mucho y dejaba a Pasalic solo. Recibió amarilla en la primera mitad por juego peligroso y pudo ver la segunda en el minuto 80 por una entrada abajo.

CASEMIRO (5): En su reencuentro con Modric, con el que intercambió la camiseta al descanso, el croata le hizo lo que el brasileño realizaba en ocasiones en el Real Madrid. Modric estuvo encima de él en cada ataque de Brasil, cortando la salida interior y llegándole a quitar un balón en zona peligrosa. Una entrada a destiempo sobre Kramaric le costó la amarilla. En sus botas, en el primer minuto de añadido del tiempo extra, tuvo el 1-2, pero el disparo le salió centrado.

LUCAS PAQUETÁ (5): Le faltó creatividad, aunque haya que demandársela a los cuatro atacantes por los que apuesta Tite, para darle fluidez en el juego en estático a los suyos. Tuvo dos oportunidades de romper el equilibrio. La primera con un sombrero dentro del área y la segunda leyendo bien el espacio para llegar desde atrás y disparar, pero ambas acabaron en nada.

RAPHINHA (4): No está acertado el jugador del Barcelona en este Mundial. Titular indiscutible, hasta ahora, para Tite por delante de Antony, pero sigue sin marcar tras cinco partidos -contra Camerún jugó 11 minutos-. Contra Croacia jugó solo 56 minutos. Fue el primer cambio porque no aportó ese regate y desborde que, a pesar de no estar acertado a la hora del gol, sí mostró en los encuentros previos.

NEYMAR (7): Livakovic le sacó las dos mejores oportunidades que tuvo antes del gol. Dos mano a mano que pudieron evitar una prórroga donde dejó de lado el partido flojo que estaba haciendo en cuanto a desborde y generar para sus compañeros para hacer el tanto que ponía por delante a Brasil. Una acción que llegó tras dos paredes, en la que se impuso dentro del área a la entrada de Sosa, recortó al guardameta croata y definió fuerte arriba, escorado, para igualar a Pelé como máximo anotador histórico de la ‘canarinha’. No tuvo la oportunidad de, como hizo en los JJOO de Brasil, disparar el quinto penalti.

VINÍCIUS (5): Del guiño en el himno, con una sonrisa que era reflejo de la enorme confianza con la que salió al terreno de juego, a jugar 63 minutos. Empezó activo, aunque, eso sí, sin los chispazos habituales en su juego. Una diagonal en la segunda mitad rompió líneas, pero se quedó ahí. Dos disparos suyos fueron repelidos por la defensa croata.

RICHARLISON (5): En un partido en el que Croacia demostró haber trabajado la parte táctica, se encontró sin espacios para poder lucir. De espaldas a portería le cuesta más al del Tottenham ser un ‘9’ de referencia, y se demostró este viernes.

