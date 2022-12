Cuándo se jugará la Superliga, futuro del presidente de la Dimayor y situación del Pereira

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, realizó en Blog Deportivo un balance de los temas que se trataron en la última asamblea de los equipos afiliados a la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano.

En el caso del Pereira se aprobó el auto de la juez, en el que se adjudica el equipo a una sociedad específica, y la integración del representante de esa sociedad en la Dimayor.

“Darle trámite a esa solicitud, decirle que debe cumplir con unos requisitos que están en los estatutos que, por supuesto, es un tema de reconocimiento deportivo, y una vez tenga eso, que vuelva a la Dimayor para saber en qué condiciones esa nueva sociedad va a estar en cabeza del Deportivo Pereira”, detalló.

Jaramillo enfatizó que ese proceso no afecta los derechos deportivos del Pereira como su acceso a la Copa Libertadores del próximo año.

Superliga del 2023

Aunque la idea de la Dimayor era que la Superliga, la copa de los dos campeones de la liga apertura y clausura del 2022, se jugara antes de iniciar oficialmente la temporada, Jaramillo indicó que se disputará a mediados de febrero. Ese partido será entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira.

Asimismo, comentó que todavía falta por definir el formato de la Superliga del 2024 porque no se descarta que se incluya a otros dos equipos y se juegue un “mini-torneo”.

“Una Superliga más amplía en la que puedan estar los dos campeones de la liga, el torneo y la copa. Es bien interesante hacer eso de esa manera y estuvo bien recibido (la propuesta)”, dijo.

¿Fernando Jaramillo seguirá en la Dimayor?

Durante el 2022, la continuidad de Fernando Jaramillo en la entidad estuvo en vilo por diferentes factores y se habló en repetidas ocasiones de la marcha del dirigente. Sin embargo, comentó que hasta la próxima semana se definirá si sigue, o no, siendo presidente de la Dimayor.

“Yo he presentado un balance importante desde el punto de vista de los resultados y ahí están, creo que deben evaluarlos y si todavía agrego valor como presidente de la Dimayor, o no, o si quieren un cambio (…) Si ellos me apoyan, voy a seguir trabajando por el fútbol”, concluyó.