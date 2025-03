Cuartos de final de la Europa League: así quedaron los partidos

Con una victoria 3-1 para remontar la derrota de la ida, el Athletic dio la alegría del jueves al fútbol español en la vuelta de los octavos de la Europa League, donde la Real Sociedad quedó por contra eliminada del torneo al caer 4-1 en el campo del Manchester United.

En la Conference League, el único club español en liza, el Betis, siguió adelante en el torneo con una goleada 4-0 en el campo del Vitoria Guimaraes.

En cuartos de final, el Athletic se enfrentará en su competición al Glasgow Rangers escocés, mientras que el Betis será claro favorito ante el Jagiellonia Bialystok polaco.

Serán por lo tanto cuatro los equipos españoles en los cuartos de final de los torneos de clubes UEFA de esta temporada, después de que Real Madrid y Barcelona consiguieran acceder a esa ronda en la todopoderosa Liga de Campeones.



Partidos cuartos de final de la Europa League

Los partidos de ida se jugarán el 10 de abril y los de vuelta el 17 de abril.



Rangers vs. Athletic

Lyon vs. Manchester United

Tottenham vs. Eintracht Fráncfort

Bodo/Glimt vs. Lazio

Bruno Fernandes, letal

Si hay un nombre propio en el adiós europeo de la Real Sociedad, ese es sin duda el de Bruno Fernandes.

El capitán portugués de los ingleses marcó primero dos penales (15, 50) y luego culminó con éxito un contragolpe en el 87. La cereza en el pastel la puso en el 90+1 otro portugués, Diogo Dalot.

Antes de ello, la Real había soñado al adelantarse en el 9 con un penal transformado por Mikel Oyarzabal.

La expulsión en el 63 del venezolano Jon Aramburu hizo mucho daño a la Real Sociedad y bloqueó su capacidad de reacción en la última media hora.

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se quejó del arbitraje.

"El United ha sido mejor, pero me hubiera gustado competir de tú a tú. El árbitro no ha pitado el penal que sí era y ha pitado los que no eran. No nos merecíamos un arbitraje así", lamentó.

El Manchester United, apenas decimocuarto en la Premier League y eliminado ya de la Copa de Inglaterra, concentra sus esperanzas en la Europa League.

También está ilusionado con este torneo el Athletic, ya que la final se jugará el 21 de mayo en su estadio de San Mamés.

Fue allí precisamente donde los bilbaínos ganaron este jueves por 3-1 a la Roma, levantando así el 2-1 adverso de la ida.

La expulsión de Mats Hummels en el minuto 11 dejó muy herida a la Roma, que no pudo hacer frente al huracán Nico Williams, autor de un doblete (45+3, 82). El otro tanto del equipo español lo firmó Yuri Berchiche en el 68, mientras que para la Roma anotó el tanto del honor el argentino Leandro Paredes de penal ya sin tiempo para mucho más (90+3).

"Nico sabe que hoy era un partido de esos en los que hay que aparecer, un partido que marca muchas cosas. Hoy fue la prueba de que juntos somos más fuertes", se enorgulleció el entrenador Ernesto Valverde.

Por su parte, el triunfo del Betis en Guimaraes por 4-0 llegó por un doblete del franco-congoleño Cedric Bakambu (5, 20) y los tantos del brasileño Antony (58) y de Isco Alarcón (80).



Tottenham OK, Mourinho KO



Pese a llegar contra las cuerdas por la derrota 1-0 de la ida en Países Bajos, el Tottenham pudo continuar adelante al ganar 3-1 al AZ Alkmaar en Londres, en un partido donde brilló el francés Wilson Odobert con un doblete.

"A veces, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Hubo algo de nervios al final, pero creo que nuestro pase es merecido", señaló el entrenador de los 'Spurs', Ange Postecoglou.

Por contra, el Fenerbahçe de José Mourinho quedó eliminado. Los turcos habían caído 3-1 en casa en la ida ante los Rangers, pero ganaron 2-0 en Glasgow y forzaron la prórroga. El pulso se decidió en la tanda de penales y los escoceses tuvieron allí más inspiración.

Entre los otros resultados del jueves destacó el contundente 4-1 del Eintracht Fráncfort para eliminar al histórico Ajax, que ya había caído 2-1 en la ida ante los alemanes.

El favorito de la Conference League, el Chelsea, cumplió el expediente venciendo 1-0 al Copenhague con tanto de Kiernan Dewsbury-Hall. Los londinenses ya habían ganado 2-1 en la ida y reservaron fuerzas para su derbi liguero del domingo ante el Arsenal.