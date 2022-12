Deportes Tolima cumple 68 años de historia

En la ciudad Musical de Colombia Ibagué, para el 1 de mayo de 1947, por gestión en ese momento de César 'La Roca' Moreno y Humberto González Ruiz, fue creado Club Deportivo Boca Juniors de Ibagué, el cual para el 18 de diciembre de 1954 fue convertido en el Deportes Tolima , con su primer aparición en el balompié colombiano en el año 1955, siendo su informe muy similar al del Racing Club (Argentina).

Muchas figuras han marcado la historia del Deportes Tolima, como lo han sido: Marcos Coll, primer jugador en anotar un gol olímpico en una Copa Mundial de Fútbol, en Chile 1962, y el eterno capitán Víctor Hugo del Rio, quien aun reside en Ibagué, y pasa por una dura crisis económica; es de resaltar que, para el próximo 22 de diciembre, se tiene programado la recolección de un bono solidario para ayudar a esta figura del futbol sudamericano.

Para el año 1980 Gabriel Camargo Salamanca armó un gran Deportes Tolima, equipo conocido como el Kokoriko Tolima, entre los que se destacaron Víctor Hugo del Rio y Óscar Héctor Quintabani, entre otros.

El 'eterno capitán' Víctor Hugo del Rio, en los 68 años de historia del Deportes Tolima hizo remembranza de ese gol que un vive en sus recuerdos.

“Hay varios el de Cobreloa (Chile), en Copa Libertadores, pero hay uno que me marcó y que fue El despegue nosotros, le dábamos con todo más o menos parejito como jugadores, fue un partido con el Caldas, que yo venía de ese equipo, hago un pase atrás para Quintabani, pero no me di cuenta que estaba Carmona y cerca, es más gambeta a Quintabani y hace el Gol, yo tenía la orden por el técnico Ricardo León, de ir a buscar el balón y venir caminando despacito para enfriar, no para ir corriendo, cosas no pude el temperamento mío me lleva a salir a correr, fui traje de balón sacamos del medio y hago el gol, 1 – 1, sacan del medio el Caldas, la pierden me hacen un pase en profundidad, llego, el arquero Armado Ríos, me levanta la mano como diciendo que era fuera de lugar, igual yo agarro y pateo, total dije no tengo amarilla, hice el gol, Total ganamos 2 -1 y el lunes todos los periódicos con tres goles de Víctor Hugo, ganó el Tolima 2-1”, contó para Blu Radio.

Para este 2022, la celebración estuvo enmarcada por el sentimiento de tristeza por el deceso de Gabriel Camargo Salamanca, su máximo dirigente y bastión del onceno Pijao. En la sede de Club, se realizó una jornada de integración, en la que se recordó la memoria de Camargo con una eucaristía, allí estaban César Camargo Serrano, su hijo y hoy presidente, su nieto Alejandro Camargo, quien siempre iba con él los estadios donde jugara el equipo, también el grupo de jugadores del plantel, bajo la dirección de Hernán Torres Oliveros, y todo el personal administrativo.

Cesar Loaiza, ‘El Indio Pijao’, el hincha número 1 del equipo, ha hecho parte de la institución durante muchos años, recorriendo los estadios de Colombia con la bandera ‘Vinotinto y Oro', en medio de la celebración, y con una tristeza profunda en su corazón que se vio reflejada en los ojos, en medio de las lágrimas recordó a Gabriel Camargo.

,“En estos 68 años de historia en este aniversario número 68, como no hacer la referencia de la tristeza la partida de nuestro presidente propietario y hombre que durante estos mismos 68 años amor Deportes Tolima y le dio todas las alegrías cómo es Gabriel Camargo Salamanca, desde el cielo, desde allá está también alentando y muy alegre por estos 68 años de su equipo, de nuestro equipo, esperamos que estos 68 se conviertan en 80 - 90, ojalá muchos más estrellas de la mano del doctor César Camargo, ahora su hijo y la familia legado que tenemos que mantener como hinchas en todo el departamento, en toda Colombia, y que nuestra hinchada sigue creciendo más y más cada día, a todos un gran abrazo desde la ciudad más linda del mundo como los Ibagué”, expresó.

El ‘Vinotinto y Oro’, que vivió un año de contrastes, terminó su celebración con un asado en el que departieron tanto el plantel profesional como los juveniles, despidiendo el 2022, así entraron oficialmente a vacaciones y regresarán los primeros de 2023, para consolidar el nuevo plantel que afrontará los compromisos locales como internacionales.

