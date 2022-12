Ecuador ha vivido 717 réplicas tras terremoto de 7,8 grados

El técnico Daniel Andrade dijo a la televisión Ecuavisa que de las 717 réplicas, las dos más fuertes ocurridas anoche tuvieron magnitudes de 6,2 y 6 en la escala de Richter.

"Son dos más de las cientos que hemos observado en estos día y que van a seguir ocurriendo en los próximos días, próximas semanas, sin que sea posible decir que se van a detener en tres o cuatro días", indicó.

El técnico dijo que "son muy bajas" las probabilidades de que se repita un evento como el del sábado.

"No sería algo muy común que se repita algo de ese tamaño. Sin embargo, no es imposible que esto vuelva a ocurrir, no se puede descartar absolutamente, pero, insistimos, las probabilidades son muy bajas de que algo así se repita en los próximos días", reiteró.

Asimismo, informó que un sismo de magnitud 5,2 se registró a las 08.26 hora local de hoy con epicentro en el mar, entre Posorja y la Isla Puná, perteneciente a la provincia del Guayas.

Precisó que ese temblor no fue una réplica del terremoto del pasado sábado, uno de los más fuertes de la historia del país andino.

El evento sísmico de hoy se sintió en las provincias de Guayas, Bolívar, El Oro y en algunas ciudades como Quito, Cuenca, Loja y Zamora Chinchipe.

El temblor que, según el Instituto, "no tiene relación con el terremoto" del sábado, causó alarma en habitantes, en especial de la ciudad costera de Guayaquil, donde muchos pobladores salieron a las calles nada más sentir el sismo.