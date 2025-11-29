El 1-0 en Ibagué mueve el tablero del Grupo B y deja a Tolima en lo más alto

Deportes Tolima logró un triunfo fundamental en el estadio Manuel Murillo Toro al superar 1-0 a Independiente Santa Fe durante la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

El partido se vio cargado de tensión desde el inicio, pues ambos conjuntos llegaban con necesidades distintas, aunque igual de urgentes. Tolima buscaba mantenerse fuerte en casa para sostener su camino hacia la final, mientras Santa Fe intentaba seguir con presente en un grupo exigente y muy cerrado.

El desarrollo del juego mostró un Tolima ordenado, disciplinado y con criterio para presionar en los momentos justos, según críticos deportivos. Santa Fe intentó contrarrestar ese planteamiento con transiciones rápidas y control ordenado, pero no fue suficiente para vulnerar la zona defensiva local.

15.970 almas PIJAO prendieron y danzaron alrededor de la Hoguera del Indio 🔥🏹 pic.twitter.com/FSTGRyM4Ss — Club Deportes Tolima (@cdtolima) November 30, 2025

Una jugada construida desde el centro, seguida por un remate preciso que dejó sin reacción al portero cardenal. Ese gol terminó por convertir el Murillo Toro en un escenario de celebración constante.



El equipo capitalino llegó con la obligación de sumar para seguir en carrera, pero el tanto en contra golpeó sus intenciones. A pesar de intentos sucesivos por igualar, no encontró claridad en campo contrario.

La defensa tolimense respondió con firmeza y redujo cada espacio, lo que frustró cualquier propósito ofensivo.

El pitazo final confirmó una realidad difícil para Santa Fe, el equipo quedó fuera de la contienda al quedarse con solo tres unidades en la tabla. El resultado refleja una campaña irregular dentro del cuadrangular, donde los fallos en momentos clave costaron puntos decisivos, según expertos en deporte.