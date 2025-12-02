En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / El nuevo récord de Haaland en la vibrante victoria del Manchester City ante Fulham

El nuevo récord de Haaland en la vibrante victoria del Manchester City ante Fulham

El delantero noruego sigue rompiendo récords en su carrera deportiva y dejando atrás a leyendas del fútbol. Aquí los detalles de su gol con el equipo de Pep Guardiola.

Erling Haaland llegó a los 100 goles en Inglaterra
Erling Haaland, del Manchester City
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad