Álvaro Recoba, exjugador de Uruguay: “Las piernas te pesan 300 kilos en Barranquilla”

El exfutbolista Álvaro Recoba habló en Blog Deportivo sobre las condiciones en las que se va a jugar el partido entre la Selección Colombia y Uruguay. Ambos equipos buscan una nueva victoria para seguir en la parte alta de la tabla, pues ocupan la tercera y cuarta posición, respectivamente.

Con base en su experiencia en la Eliminatoria Sudamericana, manifestó que jugar en Barranquilla es imposible y el clima es muy difícil, más si el encuentro es a las 3:30 de la tarde. De hecho, comentó que, si pudiera volver a jugar, no erigiría hacerlo en la capital del Atlántico.

De hecho, Recoba estuvo en la goleada de Colombia 5-0 contra Uruguay por la Eliminatoria rumbo al Mundial 2006 y recordó que le pesaban mucho las piernas.

“Las piernas te pesan 300 kilos. Yo tengo el peor recuerdo de un partido, fue un 5 a 0 para Colombia. Yo estaba en una condición muy buena, física, y me sentía un jugador rápido. Me acuerdo que se va una pelota hacia el córner y arranco desde la parte del vértice del área, pero (Amaranto) Perea estaba 30 metros atrás. Me acuerdo que corría con toda mi fuerza a buscar la pelota, y veo que Perea pasa trotando, así, la saca y me sacó 18 metros”, detalló en Blu Radio.

Para el exjugador uruguayo también es un factor a tener en cuenta el recambio que está teniendo el plantel charrúa y el difícil reto de enfrentar a selecciones más fuertes en el papel.

“Nos tocó un fixture bastante complicado, porque nos toca ir a Barranquilla, un lugar donde es muy difícil jugar, esa es la realidad. Es mucho más difícil ganar a las 3:00 de la tarde, que a las 7:00 de la noche”, añadió.

Opinión sobre James Rodríguez

“A mí me gustan los jugadores de calidad, él es uno de ellos. Es uno de los jugadores que me gusta ver porque te transmite alegría a la hora de jugar, a la hora de pasar. No sé si es porque es zurdo, no creo, pero tiene esa calidad que es linda de ver. Todo lo que hace es vistoso”, dijo.

