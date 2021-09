Argentina elevó petición para que les den los tres puntos del partido contra Brasil

Camilo Poveda, periodista de BLU Radio, dio a conocer que la Asociación del Fútbol Argentino elevó oficialmente que se le otorguen los tres puntos del partido de este domingo contra Brasil por las eliminatorias de Catar 20222.

Esto, luego de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) de Brasil interrumpiera el partido por una supuesta irregularidad en la llegada al país de 4 jugadores visitantes.

Por su parte Lionel Scaloni, director técnico argentino, se refirió a este incidente que se convirtió en noticia mundial.

"Me gustaría que la gente en Argentina entienda que como entrenador tengo que defender a mis jugadores. No se nos avisó que no jugaríamos el partido. No tengo mucho más para decir", indicó Scaloni.

