"Colombia se durmió y no pudo resolver algo simple con Chile": exfutbolista Cristián Montecinos

Luego del empate entre la Selección Colombia y Chile por la segunda fecha de la Eliminatoria Sudamericana, el exfutbolista Cristián Montecinos analizó en Blog Deportivo el resultado de los australes, que de seis puntos posibles, solo pudieron sumar uno.

“Si Chile hubiese presionado, hubiese conseguido un mejor resultado. Yo creo que Colombia se quedó pensando que Chile le abriría espacios, creo que Colombia se durmió un poco y no fue capaz de resolver algo simple”, dijo Montecinos al mismo tiempo que recordó que futbolistas referentes como Arturo Vidal y Alexis Sánchez no están en su mejor momento y no pueden aportar lo mismo como ocurrió con la generación dorada que ganó la Copa América en el 2015 y 2016.

De hecho, este miércoles operaron a Arturo Vidal de su lesión en la rodilla y será baja para Chile por lo menos durante tres meses, mientras Alexis Sánchez jugó pese a tener un malestar físico.

Para Montecino, Colombia no fue contundente en el último cuarto de cancha, incluso cuando ingresó James Rodríguez en el segundo tiempo, el equipo no tuvo la profundidad que se esperaba y por eso no influyó tanto en el desarrollo del partido.

Sobre el sector de la cancha, norte, que no estaba en óptimas condiciones, no considera que haya sido un factor fundamental, pero “sí es grave” para este tipo de partidos.

“Colombia tuvo muchas transiciones que no se hicieron rápidas, dejaron pasar el tiempo, no fue contundente, espero que Chile resolviera, pero no tiene mucho para resolver, ya pasó la generación dorada, el recambio no está y eso todavía se nota”, añadió.

¿Paciencia con Berizzo?

Eduardo Berizzo pidió paciencia durante la conferencia de prensa luego del partido con Colombia. Al respecto, Montecinos manifestó que sí se le ha tenido paciencia, pero también es cierto que no hay un recambio en la selección, lo que significa una falla en las divisiones menores.

“No hay un trabajo como corresponde, ¿cómo no va a haber un goleador en los últimos años? Chile tiene un déficit de goles, dependemos de Sánchez y Vidal. No aprovechamos a Brereton porque lo mandan para atrás”, enfatizó.

