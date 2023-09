Conmebol anuncia cambio en la programación de la fecha 3 de las Eliminatorias

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) anunció un cambio en la programación de la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas tumbo al Mundial que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El cambio anunciado por la entidad rectora del fútbol sudamericano fue en el partido que enfrentará a las selecciones de Bolivia y Ecuador, por la fecha 3. Este encuentro, inicialmente, se jugaría a las 4:00 de la tarde hora local y fue reprogramado para las 8:00 de la noche, del mismo día inicialmente establecido: el martes 17 de octubre.

Programación de la fecha 3 de las Eliminatorias

De esta manera, el resto de la programación de la jornada 3 continúa como se estableció inicialmente: Colombia vs. Uruguay (3:30 de la tarde), Argentina vs. Paraguay (7:00 de la noche), Perú vs. Chile (7:00 de la noche) y Brasil vs. Venezuela (7:30 de la noche).

Así se jugará la fecha 4 de las Eliminatorias en Conmebol

Por otra parte, la fecha 4 de las Eliminatorias se mantiene, igualmente, tal y como ya había establecido la propia Conmebol.

Fecha 4 de las Eliminatorias de Conmebol. Foto: Conmebol.

Árbitros de la fecha 4 de las Eliminatorias sudamericanas

Asimismo, la Conmebol asignó los árbitros para la fecha 4 de las Eliminatorias: el brasilero Flavio de Souza pitará el Venezuela vs. Chile, el uruguayo Gustavo Tejera lo hará en el Paraguay Bolivia, el argentina Facundo Tello el Ecuador vs. Colombia, el venezolano Alexis Herrera el Brasil vs. Uruguay y su compatriota Jesús Valenzuela el Perú vs. Argentina.

