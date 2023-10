Empate con la Selección Colombia deja "sabor amargo" a Ecuador, según el técnico Félix Sánchez

El técnico de la selección de fútbol de Ecuador, Félix Sánchez, expresó que su equipo quedó con un "sabor amargo" tras el empate 0-0 con su similar de Colombia este martes en Quito, por el clasificatorio sudamericano para el Mundial de Norteamérica-2026.

"Nos quedamos un poco con el sabor amargo de tener un solo punto", dijo el estratega español luego de hacer tablas con el elenco cafetero, por la cuarta fecha de la eliminatoria regional.

"Pero sabemos que las eliminatorias son largas y se debe ir sumando", agregó.

Con el empate, la tricolor escaló por primera vez a zona de clasificación directa al hacer 4 puntos para ubicarse sexto, detrás del elenco cafetero (6 unidades).

Sánchez sostuvo que "no quedamos contentos ni nosotros ni ellos" con el resultado igualado en Quito, donde Ecuador goleó 6-1 a Colombia en el clasificatorio para Catar-2022.

Empero, el timonel apuntó que la división de honores "también suma" y "pensamos que es importante".

Señaló que "ha sido un buen partido, los dos equipos han propuesto" y que "en líneas generales, (los directivos ecuatorianos quedan) satisfechos con la actitud del equipo".

Sánchez manifestó que "hay que seguir (trabajando) y ahora a prepararnos para las fechas que vienen" en noviembre, cuando Ecuador visitará a Venezuela y hará de local ante Chile

Ecuador, que empezó la carrera mundialista con -3 puntos por decisión del TAS por la inclusión indebida del defensa Byron Castillo en la eliminatoria para Catar-2022, "ha estado bien" en el duelo frente a Colombia.

"Son dos equipos que han salido a intentar ganar, pero que ha ido todo muy igualado", anotó.

En el partido hubo dos disparos ecuatorianos contra los caños.

El entrenador español admitió que "se ha apagado mucho el juego" de la tricolor después de una pena máxima errada y un gol anulado por el VAR para el visitante.

Selección Colombia empató con Ecuador por Eliminatorias. Foto: EFE.

Por su parte, el técnico de la Selección Colombia , el argentino Néstor Lorenzo , consideró este martes tras empatar sin goles con Ecuador que su equipo mereció "un poco más" tanto en este encuentro en Quito como en el anterior ante su similar de Uruguay, encuentro que terminó 2-2 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

"Creo que los muchachos hicieron un gran partido. Me quedé con la sensación de que merecimos un poco más", dijo Lorenzo en la rueda de prensa posterior al partido.

El seleccionador gaucho señaló que para Colombia "fue una doble fecha muy accidentada, con muchas bajas y cambios hasta el último momento...Me quedo con la sensación de que merecimos más en el global de los dos partidos", insistió Lorenzo.

