¿Entrarán en rebeldía presidentes de Federaciones Sudamericanas ante negativa de ligas europeas?

El periodista Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, informó que los presidentes de las 10 Federaciones de Conmebol podrían entrar en rebeldía si se mantiene la negativa de las ligas europeas para prestar jugadores sudamericanos a la Eliminatoria .

“Si se cae la fecha, los presidentes de Sudamérica entran en total rebeldía. Si la Fifa no les resuelve los problemas con los clubes europeos, dirían: no jugamos a ver ustedes qué hacen”, dijo Hernández Bonnet.

Además, indicó que en medio de este escándalo del fútbol entre Europa y Sudamérica entraría Catar, organizador del Mundial de 2022, pues “está preocupado, porque tiene un lío por geopolítica, y segundo porque el evento se va a hacer en la época en la que están en mitad de curso los campeonatos de Europa”.

Señaló que los organizadores de Catar, para que no se vea afectado el Mundial y los clubes no se opongan a prestar a sus futbolistas, podrían indemnizar a los equipos, que “están reclamando daños y perjuicios”, o proponer que las Eliminatorias no se hagan en territorios que estén en la ‘lista roja’ de contagio por el COVID-19.

