Insólito pedido de hinchas venezolanos a Colombia: “una manito” para llegar al Mundial 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 llegan a su capítulo final con un único boleto pendiente: el repechaje intercontinental. En esa carrera, Venezuela parte con ventaja, aunque depende de lo que suceda en su duelo ante Colombia.

La derrota de la ‘vinotinto’ frente a Argentina (0-3) complicó sus aspiraciones, pero con 18 puntos y en la séptima casilla de la tabla, mantiene viva la ilusión. Un empate o una victoria frente a la selección cafetera le bastarían para asegurar su lugar, siempre y cuando Bolivia no sorprenda frente a Brasil en la última jornada.

En medio de la tensión, un grupo de hinchas venezolanos se volvió viral al difundir un video en el que piden “una manito” a la Selección Colombia para lograr el ansiado pase al repechaje. En su mensaje, apelan incluso a la “hermandad de la Gran Colombia” y lanzan propuestas virales: desde declarar la arepa como plato colombiano hasta ofrecer playas, tequeños y pabellón criollo.

“Solo necesitamos que los jugadores colombianos se relajen un día antes del partido. Nosotros ponemos la fiesta, la música, las arepas y hasta el wifi en la playa”, dicen entre risas en la grabación, en la que también mencionan artistas como Danny Ocean, Kapo y Beéle.

El insólito pedido generó una oleada de reacciones en redes sociales. “La mayoría de colombianos queremos que Venezuela llegue al Mundial”, “Justo ayer dejamos de hacer favores, pídanle a Argentina así como el año pasado en la final”, “Justo ayer Colombia dejó de hacer favores JAJAJAJAJA”, “No estamos para hacer favores ahorita”, son algunos de los comentarios en el video viral.