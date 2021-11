James al banco: esta es la nómina de la Selección Colombia vs. Brasil en Eliminatorias

Este jueves, la Selección Colombia jugará como visitante ante Brasil en Sao Pablo por la Eliminatoria Sudamericana, donde la ‘Tricolor’ deberá buscar sumar para no quedarse fuera de la zona de clasificación al Mundial Qatar 2022.

Así, el técnico Reinaldo Rueda reveló la lista completa de los titulares que enfrentarán a los 11 de Tite, liderados por Neymar, Gabriel Jesus y Raphinha.

Le puede interesar: Deportes, series y entretenimiento: clic aquí y suscríbase a Star+

A pesar de ser convocado nuevamente, James Rodríguez no será titular. Rueda ya había dejado entre ver que el '10' no saldría a la cancha como inicialista porque no está en su nivel máximo, esto, por unas molestas musculares y un golpe que recibió en las costillas en juego con el Al - Rayyan.

Esta es la nómina de la Selección Colombia:

David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez y William Tesillo, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Wilmar Barrios, Yairo Moreno; Juan Guillermo Cuadrado, Duván Zapata y Luis Díaz.

Foto: FCF

Publicidad

Esta es la nómina de Brasil: