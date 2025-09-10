La dura lesión de Luis Suárez que no lo detuvo: se recuperó y marcó póker con Colombia

Luis Suárez tiene hablando a toda Colombia luego de ser la figura en la goleada contra Venezuela en la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana, pues se llevó el balón a su casa luego de anotar póker en el estadio Maturín.

Sin embargo, su camino reciente no ha sido sencillo: menos de un año atrás sufrió una grave lesión que puso en duda su continuidad en el fútbol profesional.



La dura lesión de Luis Javier Suárez

Valmiro Viana, gerente del Club Deportivo Versalles —institución donde Suárez dio sus primeros pasos— detalló en entrevista con Blog Deportivo cómo el jugador superó un difícil periodo.

“Luis se lesiona el 1 de octubre de 2023, fractura parcial de peroné. Los médicos de Almería decidieron no operar y lo trataron con inmovilización y terapias. Sin embargo, en enero de 2024 volvió a resentirse y el 31 de ese mes fue al quirófano. Regresó a las canchas recién el 5 de mayo de 2024”, recordó.

Luis Javier Suárez besa el escudo de la Selección Colombia Foto: AFP

A pesar del largo tiempo sin actividad, Suárez mantuvo su objetivo claro: volver a vestir la camiseta tricolor y ser figura para poder jugar una Copa del Mundo.

“Me dijo: ‘Me voy a recuperar porque voy a volver a la selección y voy a ir al Mundial’. Hoy lo tenemos allí, demostrando que la mentalidad es lo que marca la diferencia”, aseguró Viana, quien destacó que el delantero es “más mentalidad y carácter que talento”, una combinación que lo ha llevado a cumplir metas de vida paso a paso.

El dirigente recordó que el delantero siempre fue un joven determinado y con objetivos claros, a tal punto que solo vistió la camiseta de la tricolor cuando fue convocado y no como hincha.

“Luis nunca se puso una camiseta de la Selección Colombia de recuerdo. Me decía que solo lo haría el día que jugara en la Selección de mayores. Hoy ya se puso esa camiseta y ha cumplido tres de los cuatro objetivos que se trazó: ser futbolista profesional, jugar en Europa y disputar la Champions League. Solo le falta debutar en un Mundial”, contó.

El samario fue formado en el Club Deportivo Versalles, al que llegó becado para estudiar en el Liceo Versalles. Desde allí comenzó un proceso de desarrollo deportivo que lo llevó primero al Cruzeiro de Brasil, luego al juvenil de Granada de España y finalmente al fútbol profesional europeo, donde ha militado en equipos como Real Zaragoza, Real Valladolid, Almería y Sporting (Portugal).