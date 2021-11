Neymar irrespetó al árbitro, es lo más vergonzoso que he visto en el último tiempo: Jorge Luis Pinto

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto habló en Blog Deportivo sobre la polémica que rodeó el arbitraje del chileno Roberto Tobar en el partido que Brasil le ganó a Colombia y donde el árbitro dejó que Neymar le protestará en varias ocasiones sin amonestarlo por ello.

Sobre la falta de carácter de Colombia, Pinto dijo “sí, hay cosas que el fútbol ha dicho a través de la historia, siempre se ha dicho que no es tan bueno que el arquero sea el capitán porque no puede estar encima del árbitro. Neymar no solo nos trató de irrespetar si no que irrespetó al árbitro y es lo más vergonzoso que he visto en el último tiempo”.

Cabe recordar que uno de los hechos que más llamó la atención durante el partido ocurrió en el primer tiendo tras el fuerte reclamo de Neymar al árbitro Roberto Tobar en el que incluso se ve al delantero muy cerca del central, con una actitud desafiante, y este no le mostró ni la tarjeta amarilla.

Vea la jugada:

La jugada se presentó cuando tan solo transcurrían siete minutos del primer tiempo y la opinión se encuentra divida ya que para algunos en la acción se ve una clara muestra de falta de autoridad del árbitro chileno que no hizo absolutamente nada.

Escuche las declaraciones en el audio adjunto:

