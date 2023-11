Partidos de Eliminatorias 2026: hora, dónde ver y cuáles son los encuentros de la sexta fecha

Este martes, 21 de noviembre, se disputarán nuevos partidos de Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Por su puesto, las miradas estarán sobre Brasil y Argentina, que llegan de perder, a una nueva edición del superclásico sudamericano.

Con Uruguay y Colombia detrás en la tabla, Argentina está obligada a ganar a Brasil en condición de visitante; un hecho que jamás ha logrado la albiceleste en la historia de las Eliminatorias y, según dicen medios locales, es la oportunidad perfecta de vencer a los hombres de Fernando Diniz luego de ver el "pésimo partido" que tuvo ante el equipo tricolor en Barranquilla.

Lo mismo pasa con la verdeamarela, que lejos de los primeros puesto y de no ganar en esta sexta fecha podría caer fuera de los puestos mundiales; algo que no se veía en muchos años por no decir que nunca, pues casi siempre en Eliminatorias Brasil ocupaba el primer, segundo o tercer lugar.

Partidos de Eliminatorias 2026: hora y dónde ver

La jornada comenzará con el duelo Colombia vs. Paraguay. A diferencia de la quinta fecha, el primer partido está programado a las 6:00 de la tarde y tendrá transmisión de Blu Radio y Gol Caracol. En esta oportunidad, Néstor Lorenzo tendrá una oportunidad de oro incluso para alcanzar el primer lugar de las Eliminatorias.

Casi al mismo tiempo se estará disputando Ecuador vs. Chile y Uruguay vs. Bolivia, minutos después también comenzará el superclásico entre Brasil y Argentina. Mientras que, Perú vs. Venezuela cierra la jornada a las 9:00 de la noche también con transmisión de Blu Radio y Gol Caracol.

Partidos de Eliminatorias de este martes, 21 de noviembre

Colombia vs. Paraguay / 6:00 de la tarde

Ecuador vs. Chile / 6:30 de la tarde

Uruguay vs. Bolivia / 6:30 de la tarde

Brasil vs. Argentina / 7:30 de la noche

Perú vs. Venezuela / 9:00 de la noche

