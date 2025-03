Técnico de Brasil elogia a Colombia y por eso no hizo tradicional declaración

El técnico de Brasil, Dorival Júnior, ensalzó este miércoles a Colombia, una selección que no solo es potente en el apartado físico, sino que "propone" y "buscar jugar al fútbol", en la víspera del partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 . Además, sorprendió al no realizar una tradicional declaración.

"Colombia juega bien al fútbol, baja el balón y juega, busca desarrollar, tiene muchas cualidades", alertó el seleccionador brasileño en la rueda de prensa previa al duelo del jueves contra el cuadro cafetero, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

Por eso, fue evidente que el entrenador no realizó una habitual declaración que sí venía realizando previo a otros compromisos. Júnior no dio a conocer el equipo titular para enfrentar a Colombia , como lo hizo en otras jornadas, evidenciando que tiene un respeto por el equipo de Néstor Lorenzo.



Habló de James Rodríguez

El preparador mencionó particularmente el caso de James Rodríguez , que lidera un centro del campo colombiano que "combate y tiene buena salida del balón".

"Es un equipo que propone, que en todo momento buscará jugar contra la selección brasileña. Tenemos que tener cuidado y actitud para neutralizar lo máximo posible las posibles embestidas de nuestro adversario y confiar en la evolución de Brasil ", dijo.

En su opinión, el equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo tiene "una estructura bien definida" que hizo posible que, el año pasado, en la Copa América de Estados Unidos fueran mejores que Brasil y llegaran a la final, según reconoció.

En este sentido, Dorival manifestó que no cree que por las dos últimas derrotas en las dos jornadas anteriores de eliminatorias sudamericanas ante Uruguay y Ecuador, su rival vaya a sacar un once muy diferente al habitual.

"Seguro que será un partido muy complicado (...) Es un equipo fuerte que también viene en un proceso de evolución, como el nuestro", añadió.

Brasil se enfrentará el jueves a Colombia en la capital del país y, cinco días después, jugará contra una Argentina sin Lionel Messi , baja de última hora por lesión, en el Monumental de Buenos Aires.

La Albiceleste lidera las eliminatorias sudamericanas con 25 puntos, seis más que Colombia, en la cuarta posición, y siete por encima de Brasil, quinta y en plaza de clasificación directa para el Mundial de 2026.