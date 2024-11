Tino Asprilla defiende a delanteros de Colombia: "Es más fácil con el club; me pasó a mí"

Luego de la derrota de la Selección Colombia contra Ecuador por la fecha 12 de la Eliminatoria Sudamericana, los delanteros de la tricolor, como Jhon Córdoba, Luis Díaz y Jhon Jáder Durán fueron criticados por no concretar las opciones que tuvieron en el arco rival para evitar perder en Barranquilla 0-1.

Por eso, el Tino Asprilla habló con Blog Deportivo sobre lo que sucede con estos delanteros y respaldó el momento que vivieron con la selección de mayores, pues a él también le pasó.



Tino Asprilla arropa a delanteros de Colombia

El exdelantero del Parma afirmó que pesa más la camiseta de la Selección Colombia y por eso, en ocasiones, es más difícil para el delantero anotar goles, en comparación con el equipo en el que actúa.

"Todos sabemos la dificultad que es hacer goles con la selección de cualquier país; la presión es mucho mayor. No es lo mismo cuando uno está con el club, más relajado y con más confianza, que tener el peso de la camiseta de Colombia. Por eso es que hay muchos jugadores cuando tienen la oportunidad de estar en la selección. La ansiedad lleva a cometer estos errores que en el club no se hacen", dijo el Tino.

Asimismo, comentó que, para él, Córdoba realizó un buen partido por los movimientos que realizó, por lo que no debería ser tan criticado como ha ocurrido en las últimas horas. Incluso, recordó que él también vivió una época difícil cuando no podía anotar o cuando se "comía" goles claros con la selección.

"Me pasó a mí, les ha pasado a todos. Yo también me comí goles con la camisa de la selección, me acuerdo mucho de uno, para que lloren conmigo, el que me comí contra Rumania, cuando iba arrancando el segundo tiempo, íbamos perdiendo 0-1. Ese día no sé qué me pasó y la tiré afuera. Eso nos va a seguir pasando a todos", relató.

Recalcó que los atacantes de la selección realizaron cosas buenas contra Ecuador, pero "obviamente" solo se recuerda lo malo o las opciones erradas.



Víctor Hugo Aristizábal también los defendió

El segundo máximo goleador del fútbol colombiano, recientemente superado por Falcao García, dijo que no se puede comparar la cantidad de goles anotados en un club con la selección, pues es diferente la cantidad de partidos disputados y los compañeros con los que se comparte. Además, la selección tiene diferentes momentos que influyen en el jugador: cuando se tenía el invicto y ahora no.

"Córdoba y Luis Díaz hicieron gol en la Copa América. En las Eliminatorias Luis Díaz es el goleador. Entonces cuando llegan los momentos malos, ahí es donde se le cobra más al jugador. Si en el club juega 60 partidos, tendrá más oportunidades de marcar que 10 con la selección", enfatizó.