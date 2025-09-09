¿Varios jugadores colombianos se perderían el primer partido del Mundial por amarillas?

La Selección Colombia ya piensa en lo que será su participación en el Mundial de 2026, pero una duda disciplinaria ha encendido las alarmas: ¿los jugadores que acumulen tarjetas amarillas en Eliminatorias podrían perderse el debut en la cita orbital?

Vale recordar que estos son los 13 futbolistas colombianos que están actualmente condicionados por amonestaciones y, de los que fueron convocados, podrían suimar minutos contra Venezuela:



Camilo Vargas

Andrés Felipe Román

Yerson Mosquera

Johan Mojica

John Lucumí

Dávinson Sánchez

Juan Camilo Portilla

Juan Fernando Quintero

Jorge Carrascal

John Arias

Richard Ríos

Hamilton Campaz

Jhon Córdoba

¿Se podrían perder el debut en el Mundial 2026?

El reglamento de la Fifa publicado en mayo de 2025 establece en su artículo 10.2 que “no se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar”. Es decir, solo las expulsiones directas sí se arrastrarían al Mundial.

Pese a esa claridad aparente, persiste la incertidumbre. Juan José Buscalia informó en Blog Deportivo que desde Conmebol le aseguraron que el tema es resorte exclusivo de la Fifa y que aún no existe un pronunciamiento definitivo sobre si se mantendrá la regla vigente o si habrá modificaciones en el nuevo código disciplinario que se aplicará en la Copa del Mundo.

“Esa pregunta aún no tiene respuesta”, le dijo Fred Nantes, director de competiciones de Conmebol, al ser consultado sobre la acumulación de amarillas.

El precedente genera más dudas: jugadores como Edwin Cardona en el pasado recibieron sanciones especiales que terminaron afectando su participación en partidos de preparación, aunque su caso no fue por amarillas, sino por una suspensión más larga. En cambio, Fredy Guarín en 2014 sí tuvo que cumplir un castigo en plena Copa del Mundo tras arrastrar una sanción previa.

Mientras la Fifa define de manera oficial si las amarillas de Eliminatoria tendrán validez en el Mundial, la recomendación es clara: los jugadores colombianos deben actuar con inteligencia y evitar alguna tarjeta en el partido contra Venezuela de este martes a las 6:30 de la tarde.

Así las cosas, se deberá esperar un pronunciamiento oficial del código disciplinario de la Fifa.