Emiliano Tarde, a punto de ser el jugador con más partidos en el Mundial de Clubes

El argentino Emiliano Tade, delantero del Auckland City neozelandés, batirá este miércoles en el partido ante el Al Ahly egipcio, que tendrá lugar en Tánger, el récord de participaciones en los Mundiales de Clubes.

Tade, nacido el 3 de mazo de 1988 en Santiago del Estero y que a lo largo de su carrera militó también en el Atlético Mitre, Wellington United, AmaZulu y Mamelodi Sundowns, participará en su octavo torneo universal de clubes, logro que nadie hasta el momento ha conseguido.

Debutó en el Mundial contra el Kashiwa Reysol el 8 de diciembre de 2011 en Toyota City cuando sustituyó a Adam Dickinson en un partido en el que el cuadro nipón se impuso por 2-0. Desde entonces ha disputado diez encuentros, los mismos que su excompañero, ahora sistente del entrenador, Ivan Vicelich, y uno detrás de los egipcios Mohamed Aboutrika, Wael Gomaa y Hossam Ashour.

El Auckland City disputará su décimo Mundial, lo que también supone un récord, que podría haber sido mayor si no se hubiera visto obligado a renunciar en 2020 y 2021 por la pandemia de la covid-19.

Para el español Albert Riera, técnico del campeón oceánico, "Tade es un jugador muy especial y en el fútbol no existen las casualidades. Que alguien como él logre lo que ha logrado no es suerte ni casualidad, se lo merece con creces", dijo.

"Trabaja muy duro fuera del campo y lo conozco desde hace mucho tiempo. Cuando Emi llegó al Auckland City FC en 2011, su evolución como jugador probablemente ha sido la mejor que he visto en el club. Llegó a nosotros desde Wellington y tuvo que adaptarse al estilo del Auckland City. Es el máximo goleador de todos los tiempos del City (145 goles en 222 partidos) y somos muy afortunados de tenerlo en nuestro equipo", manifestó.

Riera apuntó que "tiene una influencia que es imposible de encontrar o entrenar, la tienes o no, no puedes entrenarla. Está dentro de ti. Por mucho que quieras entrenar eso a otros jugadores, no puedes. En los partidos importantes siempre aparece Tade, que es difícil de encontrar. Aporta una diferencia clave al juego".

Así, se mostró "seguro de que jugará un papel clave en el juego con el Al Ahly".

"Es el único jugador del mundo que tiene ocho apariciones en el Mundial de Clubes y eso nos enorgullece mucho", indicó.

"Tade podría haber ido a muchos lugares, pero eligió estar aquí. Todos lo admiran y es alguien a quien realmente admiro", dijo Riera.

