Entre lagrimas, presidente de Conmebol pidió que se acabe la violencia en los estadios

En medio del sorteo de las copas Libertadores y Sudamericana de este miércoles, 5 de julio, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, realizó su habitual discurso para el mundo del fútbol sudamericano; sin embargo, en esta ocasión no pudo ocultar su tristeza por diversos hechos de violencia en el continente, como lo han sido algunos casos de racismo e insultos en las tribunas.

"Lamentablemente, el espectáculo del fútbol y estos buenos valores se están manchando por unos cuantos que no entienden que tenemos que saber vivir y convivir y tolerarnos en este medio ambiente y sobre todo en el fútbol (...) El fútbol -agregó- no es violencia; en el fútbol no se acepta el racismo. No hay lugar para esa gente ni en los estadios ni en el campo de juego", manifestó el presidente de Conmebol.

Con los ojos llorosos, Alejandro Domínguez le pidió a los hinchas que construyan desde las tribunas un ambiente de paz en el deporte que construye, según él, valores éticos y sociales para el futuro de miles de personas.

"Les toca a ustedes, al público, a los organizadores, pero también a todos los protagonistas del campo de juego. Demostremos de una buena vez que somos los mejores dentro y fuera del campo de juego, sin violencia y sin racismo (...) Conmebol no quiere, ni está para sancionar, pero este es un trabajo que nos toca a todos, les toca a ustedes, al público, a los organizadores, pero también a todos los protagonistas del campo de juego", añadió Domínguez.

Asimismo, el presidente de Conmebol felicitó a los 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores y les deseó toda la suerte para conseguir el título. Además, aprovechó una vez más para felicitar a Argentina y a Uruguay por conseguir las Copas del Mundo que el continente "tanto necesitaban".

¡Por un fútbol sudamericano sin racismo y que siga creciendo al ritmo de títulos y mayores premios!



Sigamos Creyendo en Grande 🏆⚽



