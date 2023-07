Copa Libertadores: estos serán los choques de octavos de final

Este miércoles, 5 de julio, se llevó a cabo el sorteo oficial de los octavos de final de la Copa Libertadores, que contará con la participación de dos clubes colombianos: Deportivo Pereira y Atlético Nacionales, quienes lograron superar con éxito la fase de grupos, pero que llegan en medio de problemas por su rendimiento en la Liga BetPlay.

Boca Juniors, Flamengo, River Plate, Palmeiras, Fluminense, Olimpia y Atlético Mineiro son los clubes que parten como favoritos en este parte del campeonato. Nuevamente, las miradas del fútbol sudamericano se centran en Brasil y Argentina, pues desde 2016, cuando Atlético Nacional conquistó el trofeo, la hegemonía se ha centrado en esta zona del continente.

Estos son los choques de octavos de final de la Copa Libertadores

Atlético Nacional vs. Racing de Avellaneda

Bolívar vs. Athletico Paranaense

Flamengo vs. Olimpia

Atlético Mineiro vs. Palmeiras

Deportivo Pereira vs. Independiente del Valle

Argentino Juniors vs. Fluminense

River Plate vs. Internacional

Nacional vs. Boca Juniors

Estos fueron los bombos que se sortearon previamente

Bombo 1:Palmeiras (BRA), Olimpia (PAR), Racing (ARG), Boca (ARG), Athletico Paranaense (BRA), Independiente del Valle (ECU), Internacional (BRA), Fluminense (BRA).



Bombo 2: Bolívar (BOL), Flamengo (BRA), Nacional (URU), Argentinos (ARG), Atlético Mineiro (BRA), River (ARG), Atlético Nacional (COL), Deportivo Pereira (COL).

¿Cómo llegan los equipos colombianos a esta fase de la Copa Libertadores?

Deportivo Pereira

Esta instancia para el cuadro matecaña es algo único, pues, por primera vez en su historia, disputará los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, los dirigidos por Alejandro Restrepo no llegan con su mejor rendimiento tras quedar por fuera de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2023-I.

Asimismo, las primeras bajas en la capital del Eje, como lo es la de Jamie Fory, ponen a sobrepensar un plan de juego a Alejandro Restrepo que podrá enfrentar los mejores planteles del continente.

Carlos Ramírez con el Deportivo Pereira Foto: AFP

Atlético Nacional

El futuro en Atlético Nacional es incierto, según prensa cercana al club. Aunque los verdolagas fueron los primeros en clasificarse a octavos de final, la actualidad no es la mejor luego de la derrota contra Millonarios en la gran final de la Lia BetPlay.

Inicialmente, se habla de una supuesta ruptura al interior del camerino por lo visto entre Dorlan Pabón y Paulo Autuori al final del encuentro en Bogotá, cosa que se une la inminente salida de Jarlan Barrera, quien, según el equipo de Blog Deportivo, estaría negociando su salida del cuadro paisa.

Sin fichajes por anunciar, la afición de Atlético Nacional está "desesperada" por conocer el rumbo del equipo, que, además, tendría que jugar el duelo fuera del Atanasio Girardot por petición de la Alcaldía de Medellín que usaría el recinto deportivo para actividades culturales.

Atlético Nacional // Foto: Twitter @nacionaloficial

