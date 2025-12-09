Envían a prisión preventiva a 11 futbolistas de reconocidos equipos por apuestas deportivas

Un tribunal de Estambul ordenó el lunes prisión preventiva para 11 futbolistas de la primera y segunda división turca, nueve de los cuales están acusados de haber apostado en partidos de su propio equipo, informaron medios de prensa de Turquía.

Entre los cinco jugadores de primera división imputados se encuentran Metehan Baltaci, defensa del Galatasaray, Alassane Ndao, extremo senegalés del Konyaspor, y Mert Hakan Yandas, volante del Fenerbahçe, acusado de haber apostado en partidos a través de un tercero.

Los jueces ordenaron la prisión preventiva para otros nueve sospechosos, entre ellos los presidentes de dos clubes de tercera división acusados de haber acordado el resultado de un partido durante la temporada 2023-2024.

Metehan Baltaci, defensa del Galatasaray

Diecinueve sospechosos quedaron en libertad bajo control judicial, entre ellos cuatro jugadores de la Süper Lig, la primera división turca.



Unas cuarenta personas fueron detenidas la semana pasada en el marco de una amplia investigación de la fiscalía de Estambul sobre sospechas de apuestas ilegales y partidos amañados.

Estas investigaciones, que sacuden el fútbol turco, ya llevaron a principios de noviembre al encarcelamiento de seis árbitros turcos y del presidente del Eyüspor, un club de primera división.

La Federación Turca de Fútbol (TFF) también destituyó el mes pasado a cerca de 150 árbitros a los que acusaba de apostar activamente sobre partidos.

La TFF, que afirma querer "limpiar" el fútbol turco, impuso por el mismo motivo sanciones de hasta doce meses de suspensión a 25 jugadores de primera división y a cerca de 1.000 más que juegan en segunda, tercera y cuarta división.

En un comunicado, la Federación Turca de Fútbol (TFF) informó este martes de que, además de los 1.024 jugadores remitidos al PFDK con medidas cautelares el 10 de noviembre pasado, se decidió someter al mismo proceso a otros 27 jugadores, de un total de 47 investigados por haber supuestamente participado en apuestas al menos una vez, en base a nuevos documentos recibidos.

De manera similar, 22 árbitros, entre ellos colegiados de categoría superior, se sumaron hoy a los 152 remitidos al PFDK el 28 de octubre por supuesta implicación en las apuestas.

árbitro

Por otro lado, la Fiscalía General de Estambul ha enviado a prisión preventiva, a 20 de las 35 personas detenidas el pasado viernes en el marco de la investigación judicial del caso.

Entre los encarcelados a la espera de juicio se encuentran los jugadores del Fenerbahçe Mert Hakan Yandas (Fenerbahçe) y Metehan Baltaci (Galatasaray), así como el expresidente del Adanaspor Murat Sancak.

En la primera fase de las operaciones a finales de octubre, la TFF anunció que cientos de árbitros que trabajan en las ligas profesionales tenían cuentas de apuestas o estaban apostando activamente, aunque insistiendo en que no había indicios de amaño de partidos.

Desde entonces, docenas de árbitros y delegados de partidos han sido suspendidos y más de cien jugadores han recibido sanciones de entre 45 días y un año sin jugar por haber participado en apuestas.

Además, el presidente del club Eyüpspor Murat Ozkaya, de la primera división turca, y varios árbitros se encuentran en prisión preventiva, a la espera del juicio cuyo comienzo aún no tiene fecha prevista.

Las operaciones que se están llevando a cabo son "por el futuro, por un fútbol moral y ético. (…) A medida que las operaciones se profundizan, veo un ambiente de pánico en el fútbol turco", declaró hoy el presidente de la TFF, Ibahim Haciosmanoglu, en una rueda de prensa televisada.

En otra operación contra apuestas ilegales desplegada esta mañana se desarticuló una red de 22 personas que gestionaba un volumen de transacciones superior a 2.000 millones de liras turcas (unos 40 millones de euros) a través de un sitio web ilegal.