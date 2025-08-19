Era promesa del fútbol colombiano y regresó de Europa a gigante de Brasil

Este mercado de fichajes de verano de cara a la temporada 2025/26 fue un éxito para los futbolistas colombianos, que, en su mayoría, dieron un salto a clubes de Europa o clubes con mejores planteles a lo que estaban antes. Sin embargo, otros dieron un paso atrás con la esperanza de reencontrarse con su mejor nivel.

Ese fue el caso de Carlos Andrés Gómez, que fue oficializado por Vasco de Gama a través de redes sociales tras su corto paso por el fútbol francés en donde sumó poco minutos y tomó la decisión de regresar a Sudamérica con la ilusión de reencontrarse con sí mismo y tener el nivel que exige, por ejemplo, el radar de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

"Vasco da Gama ha fichado a su décimo refuerzo para 2025: el delantero Andrés Gómez, de 22 años. El jugador llega cedido del Rennes, Francia. Llegó a Río de Janeiro el jueves por la noche (14), se sometió a los exámenes médicos, fue aprobado y firmó contrato con el Gigante da Colina hasta finales de junio de 2026", informaron desde su nuevo club sobre el fichaje.

Carlos Andrés Gómez en Vasco de Gama // Foto: Vasco da Gama

Así le fue a Carlos Andrés Gómez en su paso por Europa

Llegó a mediados del 2024 al fútbol francés desde la MLS al Rennes, si bien sumó 17 partidos en su historial, no logró consolidarse en la titular y alternó en varios partidos de la Ligue 1. Pero desde Francia aún ven mucho talento en el volante colombiano y es por eso que, este fichaje, se hizo en préstamo pensando que recupere nivel para la próxima temporada.



¿Podría regresar a la Selección Colombia?

Sí. De hecho, parte del objetivo de este fichaje se hizo con miras a que recupere su nivel y vuelva al radar de Néstor Lorenzo, pensando en las fechas que quedan en Eliminatorias y el Mundial en 2026, que aún ven con posibilidades.