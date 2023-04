"Estaba comprado": Pons arremetió contra el arbitraje en partido de Medellín por Copa Libertadores

Este miércoles, 20 de abril, se disputó una nueva jornada de la Copa Libertadores con Independiente Medellín como protagonista, pues el poderoso cayó en condición de visita en territorio uruguayo ante Nacional.

Sin embargo el plantel dirigido por David González aseguró que le metieron 'mano' al partido. Luciano Pons fue el más indignado por la situación, pues en el segundo gol de Nacional, el jugador Bruno Damiani intervino en la jugada con la mano la cual el árbitro no dio y señaló el gol uruguayo.

"Vimos fotos y videos después del partido y es claramente mano y no entendemos cómo no se cobra (...) Fue mano clara. Estoy al lado de Luis Vásquez (arquero) y si la pelota no pega en la mano, le quedaba para agarrarla", fueron las palabras del delantero Luciano Pons que increpó al árbitro por su decisión en la jugada.

No solo el delantero se encontraba molesto por la decisión del árbitro, pues varios jugadores expresaron su inconformidad en estos hechos que no permitieron que Independiente Medellín se llevara un resultado favorable en Uruguay.

Publicidad

"Me parece que estaba comprado. Había mucha gente al lado del VAR y eran todos de Nacional, mientras que de nosotros nadie. ¿Cómo puede ser que pase eso?", arremetió Pons, que, según él, la organización de la Copa Libertadore se queja por los malos comentarios, pero tampoco permiten el juego limpio.

"Si quieren que no juguemos que sean claros, no venimos a pasear", añadió Pons.

Por ahora, Independiente Medellín deberá pasar la página para centrarse nuevamente en la Liga BetPlay, pues ahora el equipo poderoso enfrentará a Atlético Huila en la capital opita el próximo martes, 25 de abril.

Publicidad

El equipo antioqueño no volverá a salir al ruedo en Copa Libertadores hasta los primeros días de mayo, allí, el Independiente Medellín visitará a Metropolitanos.

Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'