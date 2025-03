Este futbolista de Atlético Nacional preocupa a hinchas previo al debut en Libertadores

Esta primera semana de abril comenzará la Copa Libertadores 2025, que, por fortuna, tendrá participación colombiana con Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga que buscarán hacer una buena presentación en el torneo continental, en especial por las decepcionantes actuaciones en las últimas ediciones por parte de clubes colombianos en esta competencia.

Y si bien la confianza recae en Atlético Nacional, que junto al América de Cali sostiene los mejores números de clubes colombianos en Libertadores, habría un problema que podría determinar en el resultado y se debe a que un futbolista en especial podría convertirse en un problema por su ausencia, pues la experiencia de este sería crucial en el esquema de Gandolfi.

Según el reporte médico de Atlético Nacional, Matheus Uribe no estará disponible si no hasta la segunda fecha del torneo lo que significaría una baja sensible en el conjunto verdolaga en ese arranque en Copa Libertadores. En especial porque en su regreso se habló que era parte del objetivo de las directivas que, desde su experiencia, aportara en los resultados continentales.

Matheus Uribe y Atlético Nacional // Fotos: Instagram @matheus_uribe y Atlético Nacional

Esta es la lesión que tiene Matheus Uribe en Nacional

Fue en el duelo entre Nacional y Envigado en el Polideportivo Sur cuando el volante salió con una molestia del terreno de juego y un problema, que, posteriormente, confirmó el equipo médico del equipo verdolaga sobre una lesión muscular de isquiotibial izquierda con una extensa incapacidad, que iría hasta la segunda semana de abril, es decir, estará hasta la segunda fecha de la Copa Libertadores 2025.

Los números de esta segunda etapa en Atlético Nacional

No ha sido el mejor comienzo en su regreso al cuadro verdolaga, pues hasta ahora solo ha podido disputar 3 partidos con la camiseta de Atlético Nacional en donde solo ha dado 1 asistencias en el tiempo que lleva en el verdolaga en el 2025. Pero se espera que con Gandolfi recupere el nivel necesario para el torneo internacional.