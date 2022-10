“Estoy seguro que Gallardo dirigirá la selección argentina o en Europa”: periodista argentino

Marcelo ‘El Muñeco’ Gallardo confirmó este jueves, 13 octubre, en rueda de prensa que no seguirá al mando de River Plate. El entrenador, que conquistó varios títulos con el cuadro millonario, se despide después de ocho años en el banquillo de la banda cruzada.

El periodista deportivo Diego Borinsky aseguró para Blu Radio que la noticia sorprendió a todo el fútbol argentino, pues hasta el miércoles se tenía conocimiento que Gallardo seguiría al mando de River Plate.

“Me sorprendió como a todos, el que dice lo que sabía, miente. Yo mandé un trino esta mañana cuando anunciaron la rueda de prensa que no estaba planeando, le escribí a algunos colaboradores de River Plate y me aseguraron que no, que él seguía (…) Sorprendió mucho que no diera declaraciones en los últimos cuatro partidos”, contó.

Gallardo antes de anunciar su salida del cuadro millonario logró clasificar al equipo a la próxima edición de la Copa Libertadores. Según él, la memoria del ‘muñeco’ estará plasmada en la memoria de los hinchas, quienes son hoy los que más sufren su salida.

“Seguramente él va a descansar, irá al mundial, estará con los hijos, no sé (…) Van a haber muchas propuestas, yo estoy seguro que el dirigirá la selección y también en Europa. No lo veo con esta dirigencia, pero igual la selección está bien”, añadió.

¿Qué colombianos alcanzó a dirigir Marcelo Gallardo?

El primero de una época dorada en River Plate fue Teófilo Gutiérrez quien fue protagonista en la Copa Sudamericana 2014 que ganó frente a Atlético Nacional. Además, el colombiano hizo parte del equipo que le remontó a Cruzeiro en la Copa Libertadores 2015.

Otro de los jugadores que más cariño le tomó Gallardo fue a Juan Fernando Quintero, a quien conoció en la Copa Libertadores frente a Independiente Medellín. Luego el volante antioqueño se metió a los libros de historia gracias a su gol frente a Boca Juniors en la final en Madrid.

¿Cuáles son los números del ‘muñeco’ en River Plate?

Marcelo Gallardo llegó en 2014 a River Plate y desde entonces dirigió 422 partidos en distintas competiciones; 227 victorias, 111 empates y 84 derrotas, lo que significó un rendimiento del 62,56 %.

El ‘muñeco’ conquistó 14 títulos: liga argentina (1); Copa Argentina (3); Supercopa Argentina (2); Trofeo de Campeones (1); Copa Libertadores (2); Copa Sudamericana (1); Recopa Sudamericana (3) y Copa Suruga Bank (1).