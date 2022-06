Exjugador de la Selección de Brasil se declara bisexual: "Nunca hablé porque no era mi prioridad"

El exfutbolista Richarlyson se convirtió este viernes en el primer jugador que actuó en la primera división de Brasil y en la 'Seleção' en declararse públicamente bisexual.

"Como mucha gente dice que mi posición es importante, hoy he decidido hablar: soy bisexual (...) Ahora quiero ver si realmente va a mejorar [la cuestión de la homofobia en el fútbol], porque esa es mi inquietud", dijo en una entrevista con el podcast "Os armários dos vestiários" (Los armarios de los vestuarios) publicada este viernes.

El polivalente exfutbolista de 39 años, que jugó dos amistosos con la 'Canarinha' en 2008, se mostró escéptico de que su revelación tenga un impacto positivo en contra de la discriminación.

"El mundo no está preparado"

"Soy un ciudadano común, que tuvo una historia genial en el fútbol, pero yo no puedo mover montañas para que se acaben esos crímenes, para que se acabe la homofobia en el fútbol", aseguró.

"Lamentablemente el mundo no está preparado para tener esa discusión y lidiar con naturalidad sobre eso", agregó.

A lo largo de su laureada carrera, en la que ganó tres Brasileiraos (2006, 2007, 2008) y el Mundial de Clubes de 2005 con Sao Paulo y la Copa Libertadores de 2013 con Atlético Mineiro, el exzaguero y exvolante fue cuestionado sobre su orientación sexual.

Varias veces fue objeto de burlas y discriminaciones por parte de los hinchas por vestirse con camisas de lentejuelas, usar prendas rosadas o ponerse extensiones en el cabello.

Pese a su palmarés y desempeño, no alcanzó el estatus de ídolo en el Sao Paulo.

"Siempre fui yo. Quería mostrarles a las personas que independientemente de lo que dijeran, yo iba a vivir mi vida, haría lo que me diera placer", señaló.

"No quería ser rotulado por causa de mi sexualidad, de ser bisexual. Quería que las personas me vieran como un espejo de todo lo que conquisté por mi trabajo (...) Nunca hablé porque no era mi prioridad, como no lo era hoy, pero hoy me sentí con voluntad de hablar", agregó.

Convertido en comentarista tras colgar definitivamente los botines a mediados de 2021, Richarlyson llamó la atención sobre las dificultades que tienen los futbolistas homosexuales.

"La puerta se va a cerrar absurdamente para el jugador que diga que es [homosexual], porque aún existe ese lado, que considero tan pobre de los clubes, de estar en manos de las hinchadas organizadas, que son casi siempre las que comandan esa cuestión homofóbica", dijo.

"Los propios jugadores tienen que posicionarse mejor sobre la situación, especialmente los heterosexuales. No es cuestión de vestir la camiseta arcoíris. Es de retirarse del campo cuando sucede un acto de homofobia", señaló.

"Tuve amigos y excompañeros de profesión que tuvieron momentos realmente difíciles durante su carrera por querer ser aquella persona que realmente querían ser, pero eran reprimidos por sus clubes o hasta por sus hinchas", afirmó.