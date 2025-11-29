En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Filipe Luís, al borde de las lágrimas tras ganar Copa Libertadores: "Muy difícil llegar hasta aquí"

Filipe Luís, al borde de las lágrimas tras ganar Copa Libertadores: "Muy difícil llegar hasta aquí"

"Es un momento muy especial para mí. Significa mucho, porque mi esposa sabe muy bien todo el tiempo dedicados. Fueron muchas horas", Indicó el técnico del Flamengo.

Filipe Luís, técnico de Flamengo.
Filipe Luís, técnico de Flamengo.
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo.
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad