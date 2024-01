Franco Armani niega haber pensado dejar River Plate: "La idea siempre fue quedarme"

Malas noticias llegan desde Argentina para los hinchas de Atlético Nacional, que esperan ver en algún momento a Franco Armani nuevamente con la camiseta verdolaga. Pues el propio golero, en diálogo con ESPN, reveló que su deseo no es salir de River Plate ni está por ahora en sus objetivos.

"Fueron rumores, porque la verdad no hubo nada firme. Mi idea siempre fue quedarme en River. Me queda un año acá y a mí me gusta cumplir los contratos (...) Nunca se me pasó por la cabeza irme de River, por más que se hablaba de Inter Miami y Nacional. Siempre tuve una postura firme de quedarme acá", dijo el golero de River Plate.

Si bien cuando el portero dejó el club verdolaga en enero de 2018 manifestó volver a la institución, por ahora no estará en los planes de Franco Armani. Sin embargo, dijo que cumplirá su contrato con el equipo de la banda cruzada y ya mirará qué deparará el futuro, que seguirá por ahora en la capital de Argentina.

El golero, campeón del mundo con Argentina, ve como objetivo seguir obteniendo título en River Plate y ampliar su palmarés en su tierra natal. "El fútbol es muy cambiante, quiero disfrutar acá en River, no se sabe. Después se verá", añadió.

Publicidad

Con estas palabras, Franco Armani le cerró la puerta a Atlético Nacional por lo menos un año más. No por nada el deseo de los verdolagas por el argentino es latente, pues, en su momento, fue considerado el mejor portero de Colombia conquistando la Copa Libertadores con el equipo paisa, además de varios títulos nacionales siendo figura constante de esas conquistas.

"Cuando llegué, dije que mi idea era retirarme en Nacional, pero la vida y el fútbol dan muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar. Disfruto un montón estando en River, de los hinchas, del estadio... siempre quise quedarme acá", manifestó ante TyC Sports.

Le puede interesar