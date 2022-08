Frankfurt goleó al Magdeburgo y avanzó en la Copa de Alemania; Borré puso una asistencia

Con la base del equipo que ganó la Liga Europa más Mario Götze, el Eintracht de Frankfurt, rival del Real Madrid en la Supercopa de Europa, se clasificó con solvencia para los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania tras superar al Magdeburgo 0-4 con un doblete del japonés Daichi Kamada.

El Magdeburgo, un equipo de Segunda División, sólo opuso resistencia durante un tramo de la primera parte, en la que el Eintracht notó la ausencia de Martin Hinteregger, retirado por sorpresa cuando acabó la temporada con solo 29 años.

Su ausencia, de momento, ha dejado un agujero en la zaga del conjunto germano. El central austríaco era un seguro de vida para el Eintracht, que, sin él, aún no ha conseguido encontrar el equilibrio que necesita para que la zona de atrás funcione como una maquinaría casi perfecta.

Por ahí es por donde más erró el cuadro alemán, que con una línea de tres centrales no fue capaz de sujetar al delantero centro del Magdeburgo Moritz Kwarteng. Almamy Touré, Tuta y Obite Ndicka aún no han encajado bien el puzzle pese a que en ocasiones funciona, como en la final de la Liga Europa frente al Glasgow en la que ya no jugó Hinteregger y el Eintracht triunfó.

En esta ocasión se beneficiaron del poco acierto de Kwarteng, que no tuvo el punto de mira atinado y falló alguna que otra ocasión muy clara tras un inicio trepidante en el que el Eintracht se adelantó por medio de Kamada a los cuatro minutos y el Magdeburgo desperdició un penalti a los siete. Kevin Trapp adivinó las intenciones de Andreas Müller y sus compañeros respiraron tranquilos.

El acierto de Trapp y los fallos posteriores de Kwarteng permitieron al Eintracht marcharse al descanso con dos goles de ventaja. Y es que, a la media hora, Jesper Lindstrom, con un gran zapatazo desde fuera del área, abrió una brecha en el marcador que después completó de nuevo Kamada. El centrocampista japonés demostró ser un gran llegador e, igual que en el primer tanto, en el tercero mostró sus credenciales con un gran disparo llegando desde la segunda línea.

Y, con el 0-3, cuando el partido se apagaba, apareció el argentino Lucas Alario para culminar la fiesta. Con una asistencia del colombiano Rafael Borré, Alario no perdonó y el Eintracht ganó 0-4 para demostrar que, a nueve días de enfrentarse al Real Madrid, está en un buen estado de forma.

