Hora y dónde ver Colombia vs. Noruega por fase de grupos del Mundial Sub-20

Avanza el Mundial Sub-20 en territorio chileno tras culminarse la primera fecha de este importante campeonato. Para la Selección Colombia fue un gran inicio luego de la victoria frente a Arabia Saudita (1-0) para soñar con alcanzar los octavos de final de este torneo.

Ahora, la ‘tricolor’ busca esa segunda victoria que le dé la clasificación, pero al frente tendrá a una difícil Noruega cargada de grandes promesas del fútbol europeo, que algunos perfilan que podría dar la sorpresa en esta edición, por ende, no la tendrá fácil la Selección Colombia en este choque.

Colombia debutó con triunfo en el Mundial Sub-20 // Foto: FIFA

¿Cuándo y a qué hora ver Colombia vs. Noruega en el Mundial Sub-20?

Este duelo del Mundial Sub-20 se llevará a cabo este jueves, 2 de octubre, a las 3:00 de la tarde (hora colombiana). Por fortuna, lo podrá ver EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, a través de dos señales:



YouTube: el canal oficial de Blu Radio tendrá todas las emociones de este compromiso.

el canal oficial de Blu Radio tendrá todas las emociones de este compromiso. Radio: en 89.9, encontrará el minuto a minuto de este encuentro de suma importancia de este Mundial.

No obstante, Caracol Televisión y Ditu también tendrán la transmisión de este compromiso completamente gratis a través de sus canales oficiales autorizados para este Mundial.



¿Qué esperar de este duelo del Mundial Sub-20?

Estos dos rivales tendrán un choque de emociones en el trámite de los 90 minutos, según expertos. Ambos equipos cuentan con futbolistas de alta calidad que harán que sea un duelo apasionante de principio hasta el fin, que el primero en equivocarse será el derrotado.



Posibles alineaciones de Colombia vs. Noruega