¿Indirecta a James? Rafa Benitez, el duro mensaje sobre los jugadores que dirigió en el Real Madrid

Uno de los episodios más recordados en la carrera de James Rodríguez fue su etapa en el Real Madrid, cuando en 2014, Carlo Ancelotti vio potencial en él después de su excelente actuación con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil.

No obstante, pese a que cumplió su sueño de vestir los colores del Real Madrid, el volante colombiano no tuvo el mejor final en los pasillos del equipo merengue debido a su polémica relación con Zinadine Zidane y Rafa Benitez, quienes, al parecer, no le dieron la continiudad que se esperaba.

En diálogo con el programa El Larguero, el entrenador Rafa Benitez recordó esta etapa en el Real Madrid y reveló varios detalles que tuvo cuando estaba en el banquillo del estadio Santiago Bérnabeu, en el mismo tiempo que estuvo James Rodríguez.

"Cuando llegamos a Madrid se acababa de ir Ancelotti, que tenía una muy buena relación con los jugadores, y parecía que nosotros llegábamos con un látigo y no era así (...) El problema es cuando tienes que orientar a siete, que algunos no juegan, no están contentos. Y se van a los medios a filtrar. El que está en el banquillo duda y el que está en la grada es un problema. Y cuando lo llevas a los medios, es algo más", puntualizó Benitez, quien pese a no puntualizar en el caso del colombiano dio a entender un poco más sobre esta polémica.

En medio de su conversación, el español rompió su tranquilas declaraciones hasta que, "sin pelos en la lengua", lanzó una fuerte pulla contra algunos jugadores que estaban en ese momento con el Real Madrid que, según él, el tiempo le terminó dando la razón.

"Había tres jugadores, de los que no voy a decir los nombres, que se creían muy buenos y que se acabaron yendo del club, dándome la razón", finalizó.

