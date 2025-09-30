Iría a la cárcel famoso exfutbolista por incitar a su expareja a quitarse la vida

Un caso atroz ha dejado de qué hablar en territorio argentino. Fue en enero 1 de 2024 cuando en una casa en Almirante Brown encontraron sin vida a Anabelia Ayala, expareja del reconocido futbolista Junior Benítez, que fue el que incitó a que ella se quitara la vida a finales de 2023.

“El día de ayer [lunes] mi prima se quitó la vida, porque ya no aguantó, se desgastó tanto mentalmente como físicamente”, fueron las palabras de su prima al conocerse la trágica noticia, pues en fotos y videos se conoció del “infierno” que vivió al lado del exfutbolista, que no solo la golpeaba, sino que la atacaba mentalmente haciendo sentir que su vida no valía nada.

Junior Benítez // Foto: AFP

La condena que tendrá que pagar Junior Benítez

El 9 de abril de 2024, el famoso exfutbolista fue condenado a cinco años de prisión, sin embargo, la familia de la víctima consideró que dicha pena “es muy corta” con todo el daño que hizo y, ahora, tendrá un segundo juicio oral por el delito de instigación al suicidio en contexto de violencia de género por feminicidio y piden, además, que vaya a cadena perpetua.

“La captura de pantalla del comienzo de un video donde se puede ver a Anabelia de espaldas sobre la cama con una tela atada en el cuello y otro extremo atado de un ventilador de techo. “Intentó grabar esta situación (el suicidio), aunque no poseía grabación, sino solo el comienzo de la misma, a modo de placa fotográfica”, indica el documento del Ministerio Público”, según reveló el medio TN en Argentina.



En chats con su familia, la víctima contaba que la torturaba y golpeaba hasta perder el conocimiento, además que reiteradamente le decía que “tenía una vida gracias a él”.

“Hemos recibido amenazas telefónicas constantes de él, llamaba a cualquier hora, amenazaba a mi señora, a mi hija, me quería amenazar a mí, pero no me dejaba amedrentar. Voy a seguir hasta que tenga la condena justa, porque él tiene que estar preso, es un psicópata, un problema para la sociedad, no tiene que salir más”, dijo el padre de la víctima.

Agresión de Junior Benítez a su expareja // Foto: Facebook / Daiana Ailen Rubila

Él es Junior Benítez, condenado por el suicidio de su pareja

De 32 años, fue un futbolista con un corto tiempo en las canchas hasta que comenzaron todos sus problemas legales por agresión y delitos sexuales. Debutó en 2011 en Lanús y demostró tener talento hasta saltar al Benfica de Portugal en donde tuvo suerte al igual que en el Sporting Braga.

Llegó hasta Boca en donde estuvo un año y medio, luego llegó a Argentino Junior. De ahí no tuvo estabilidad, pasó por Atlético San Luis, Delfín y su último club Atlético Tucumán.