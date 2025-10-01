¿Israel no volverá a jugar torneos de la Fifa? Se conoció importante posición

El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, insistió este miércoles, 1 de octubre, en que la decisión de suspender o no a Israel de las competiciones internacionales está en manos de la UEFA.

Montagliani habló en la Leaders Sports Business de Londres y negó que en el próximo consejo de la FIFA que se celebrará este jueves, en Zúrich (Suiza), vaya a tratarse la participación de Israel en estas competiciones.

"Lo primero de todo es que Israel es un miembro de la UEFA y no es diferente a que si yo tuviera que lidiar con un miembro de mi región. Es una decisión de la UEFA. Israel es su miembro y tienen que lidiar ellos con eso. Respeto no sólo el proceso, también su decisión", dijo Montagliani.

FIFA Foto: ImageFx / FIFA

Israel es en estos momentos tercera de su grupo de clasificación para el Mundial de 2026, por detrás de Noruega e Italia, y uno de los países organizadores, Estados Unidos, por medio de su presidente, Donald Trump, ya ha asegurado que hará todo lo que pueda para que los israelíes, si se clasifican, puedan estar en la Copa del Mundo que también tiene como sedes a México y Canadá.



La semana pasada, ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieron a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".

Los que están a favor de suspender a Israel toman como ejemplo lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.

Los expertos de la ONU aclararon que el boicot "debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales", ya que estos no pueden cargar con las consecuencias de las decisiones de su gobierno, por lo que no debe haber discriminación ni sanciones contra deportistas por su origen o nacionalidad.

Asamblea General de la ONU Foto: AFP

"Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado", agregaron.

Además, la federación turca ha sido la primera de Europa en pedir la exclusión de Israel de las competiciones internacionales y, este miércoles, cincuenta atletas han firmado una carta pidiendo la suspensión de los equipos israelíes.

"Pedimos a la UEFA que inmediatamente suspenda a Israel de todas las competiciones hasta que cumpla con la ley internacional y pare con el asesinato de civiles y la hambruna. El deporte no puede ser neutral ante las injusticias. Mantenerse en silencio es aceptar que alguna gente importa menos que otra. Creemos en la justicia para todas las naciones y para todo el mundo, justicia sin dobles estándares. Es una obligación para todos los organismos deportes llevar a cabo acciones contra los equipos deportivos que representen a un país que la comisión de las Naciones Unidas ha concluido que está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza", manifiesta la carta.