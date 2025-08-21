La dura sanción que recibirían Independiente y U. de Chile por peleas de hinchas en Sudamericana

La CONMEBOL emitió un comunicado oficial tras los graves hechos de violencia ocurridos en el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, en el Estadio Libertadores de América, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El organismo expresó su repudio y condena enérgica frente a lo sucedido dentro y fuera del estadio.

La Confederación informó que está en contacto con las autoridades de seguridad y que monitorea la situación de las personas afectadas. Además, advirtió que actuará “con la mayor firmeza” en el marco del reglamento de la Comisión Disciplinaria.

El partido fue suspendido y posteriormente cancelado. Actualmente, la CONMEBOL recopila información y la remite a su Unidad Disciplinaria para aplicar las sanciones correspondientes a los responsables de los hechos.

La sanción que podrían recibir tanto Independiente como Universidad de Chile podría acarrearle a ambos, según informó Ricardo Orrego en Mañanas Blu, la expulsión de la actual versión del certamen. Además, podrían ser sancionados por dos años sin competiciones internacionales.

En caso de concretarse la mencionada expulsión, el más beneficiado sería Alianza Lima de Perú, equipo que ya se encuentra instalado en cuartos de final de la Sudamericana y que se encuentra esperando por su rival, que saldría del cruce entre los argentinos y los chilenos.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la erradicación de la violencia en el fútbol. También instó a los clubes a reforzar las medidas de prevención y control en sus estadios, recordando que la seguridad es responsabilidad del equipo local.

Por otra parte, también por medio de un comunicado, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) chilena criticó al club argentino Independiente por su "pasividad" ante los violentos hechos y señaló que "las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte".