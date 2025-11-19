La dura selección que por suerte Colombia no enfrentará en la fase de grupos del Mundial

Luego de un balance de tres victorias y un empate en los amistosos preparatorios para el Mundial 2026, la Selección Colombia y su delegación se prepara para el 5 de diciembre conocer a sus rivales de competencia cuando se lleve a cabo el sorteo en Estados Unidos.

La Tricolor -pese a intentarlo- terminó en el bombo 2 y no será cabeza de serie en esta edición de la Copa del Mundo, como sí lo llegó a ser en Brasil 2024. Si bien tendrá que enfrentar a una de las potencias del 1, la suerte le sonrió y es que gracias a eso evitará a una de las selecciones más difíciles de las últimas ediciones del torneo.

Selección Colombia Foto: AFP

La dura selección que evitará Colombia en el Mundial

Gracias al ranking FIFA, la Selección Colombia no tendrá que enfrentar a Croacia en la fase de grupos y tendrá la posibilidad de tener dos rivales de “menor nivel” para poder aspirar con la clasificación a la próxima ronda.

Y es que la selección ajedrezada ha sido una de las grandes protagonistas en las últimas dos ediciones del Mundial. En 2018, fue subcampeona del mundo frente a Francia en un duelo agónico que por poco le cuesta el título al flamante equipo de Kylian Mbappé.



Mientras que, en 2022, llegó hasta las semifinales y cayó frente a Argentina, pero se quedó con el tercer lugar de la competencia. Si bien Croacia se encuentra en una etapa de restructuración con el inminente retiro de Luka Modric y otras figuras más del equipo.

Sin embargo, la experiencia de esta selección haría que un encuentro con Colombia no sea nada fácil, pero, afortunadamente, no será un dolor de cabeza para la Tricolor en el inicio de temporada, sin embargo, sí podría chocar con selecciones como Francia, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Alemania, Países Bajos o España, que también son temibles equipos.

Croacia // Foto: AFP

Estos son todos los equipos que Colombia NO enfrentará en fase de grupos