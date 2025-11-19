En vivo
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Deportes  / Fútbol  / La dura selección que por suerte Colombia no enfrentará en la fase de grupos del Mundial

La dura selección que por suerte Colombia no enfrentará en la fase de grupos del Mundial

El 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial en donde la Selección Colombia conocerá a sus rivales y, por fortuna, evitó uno gracias al ranking FIFA.

